Il principe William ha risposto a una domanda su Kate posta da un veterano del D-Day. Immagine: KEYSTONE

Dalla fine di marzo non si sono avute molte notizie sul cancro di cui soffre la principessa Kate. Ma il principe William ha sorpreso tutti, durante la cerimonia commemorativa del «D-Day», con una dichiarazione sulla salute della moglie.

dpa / bb dpa

Il principe William ha sorpreso tutti parlando della salute della moglie durante un evento commemorativo a Portsmouth, in Inghilterra, in occasione dell'80mo anniversario dello sbarco degli alleati in Normandia, avvenuto il 6 giugno del 1944.

Alla domanda se la principessa Kate, che soffre di cancro, si sentisse meglio, il 41enne ha risposto con un chiaro «sì», come riportato tra l'altro dall'agenzia di stampa PA.

La dichiarazione è stata tratta da un video che mostra l'erede al trono britannico mentre parla con un anziano in sedia a rotelle.

Il principe William: «Vorrebbe essere qui»

Altri media scrivono che il principe William ha risposto «sì, vorrebbe essere qui» quando un veterano gli ha chiesto se la principessa del Galles «si sentisse meglio».

Durante la sua apparizione davanti ai veterani del «D-Day» ancora in vita, William ha letto un estratto di una lettera che un soldato aveva inviato alla moglie il giorno dello sbarco delle truppe alleate in Normandia.

L'erede al trono britannico ha partecipato alla cerimonia commemorativa con il padre re Carlo III e la regina Camilla.

Kate si sottopone a chemioterapia preventiva

Alla fine di marzo, lo ricordiamo, la principessa Kate ha informato il pubblico - attraverso un videomessaggio personale - che le era stato diagnosticato un cancro dopo un controllo eseguito in seguito a un importante intervento chirurgico all'addome effettuato a gennaio.

Da allora si sottopone a chemioterapia preventiva e non si fa più vedere in pubblico.

