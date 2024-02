Re Carlo perde il suo più amato collaboratore, ecco chi è e perché

Jonathan «Jonny» Thompson ha prestato servizio per anni come guardia del corpo e scudiero della famiglia reale britannica. Screenshot Twitter

Cattive notizie per i fan della famiglia reale: Jonathan «Jonny» Thompson, che ha servito per anni come guardia del corpo della corona britannica, va in pensione. L'interesse dell'opinione pubblica sullo scudiero sarebbe diventato eccessivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la morte della regina Elisabetta II, il primogenito Carlo non ha ereditato solo il trono, ma anche il suo staff.

Tra i dipendenti c'era il tenente colonnello Jonathan «Jonny» Thompson, che ha prestato servizio per anni come guardia del corpo e scudiero per la famiglia reale britannica.

Il «Times» riporta che Thompson, molto amato tra la popolazione britannica, vuole ritirarsi dall'opinione pubblica. Mostra di più

Re Carlo III ha perso uno dei suoi dipendenti più amati. Secondo ambienti ben informati, come scrive il quotidiano britannico «Times», lo scudiero Jonathan «Jonny» Thompson scomparirà presto dalle scene.

Ma cominciamo dal principio: dopo la morte della regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre 2022, il suo primogenito non ha ereditato solo il suo trono, ma anche il suo staff.

Tra i dipendenti c'era, appunto, il tenente colonnello Jonathan «Jonny» Thompson, 40 anni, che ha servito per anni come scudiero della famiglia reale britannica.

Thompson ha rubato la scena per via del suo bell'aspetto

Con i suoi molti anni di esperienza militare con il 5° Battaglione del Reggimento Reale di Scozia, Thompson ha prestato servizio come guardia del corpo senior della regina.

Il 40enne ha sostenuto la monarca negli incarichi pubblici ed era anche responsabile della cura delle scuderie reali e della flotta.

Dopo la morte di Elisabetta, la guardia del corpo è rimasta al servizio di Carlo, dove però avrebbe ripetutamente rubato la scena pubblica al monarca a causa del suo bell'aspetto.

Non per niente gli inglesi lo chiamano Major Eye Candy («una delizia per gli occhi») ed è per questo letteralmente adorato da tanti fan reali sui social.

Lieutenant Colonel Johnny Thompson earned his nickname on social media after appearing in a kilt at Charles’s coronation — but where is he now? ⬇️ https://t.co/9H1bJffRi7 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 23, 2024

Ci sarebbero però brutte notizie per i suoi ammiratori: secondo il «Times», Thompson vuole ritirarsi dai riflettori della vita pubblica, in quanto l'interesse alla sua persona sarebbe diventato eccessivo per lui.

Lo scudiero vuole svolgere compiti dietro le quinte

Dei possibili segnali della partenza del popolare scudiero ci sono stati quando il re ha incontrato per la prima volta il primo ministro britannico Rishi Sunak dopo la diagnosi di cancro. Alcuni fan hanno notato che Thompson non era presente durante l'appuntamento. Carlo era invece assistito dallo scudiero Will Thornton.

Ma, stando al giornale britannico, il 40enne non rinuncerà completamente al suo lavoro di scudiero.

Una fonte di Palazzo ha detto al quotidiano che l'ex guardia del corpo «rimane l'assistente più anziano del re e della regina, in un ruolo più esecutivo e meno pubblico».

«Tutte le donne del mondo stanno singhiozzando»

Nello specifico, questo significa che in futuro Thompson si occuperà principalmente del dietro le quinte di Buckingham Palace. La notizia del suo ritiro non è stata accolta particolarmente bene dai suoi ammiratori.

Sui social molti utenti hanno espresso il loro disappunto per la fine delle sue apparizioni pubbliche. «Tutte le donne del mondo stanno singhiozzando all’unisono», scrive una donna. E un altro follower ha osservato: «Oh no, ci mancherà Johnny!».