Mahmood

Mahmood tornerà sul palco? Ecco tutte le indiscrezioni sui co-conduttori e il possibile ruolo della star.

Covermedia

Mancano ancora mesi a martedì 4 febbraio 2025, ma i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo sono già in pieno fermento.

Il celebre evento musicale, che si terrà presso il teatro Ariston, vedrà il ritorno di Carlo Conti come direttore artistico, dopo il successo degli ultimi anni sotto la guida di Amadeus.

In questa calda estate, sono già iniziate a circolare le prime indiscrezioni sul Festival. Recentemente, il direttore del teatro sanremese ha svelato per errore le date della kermesse annunciando il cartellone della stagione, mentre il nuovo regolamento per la gara dei giovani è stato appena pubblicato, con la competizione che torna separata. Ma l'attenzione è tutta rivolta al cast e ai possibili co-conduttori.

Alessandro Cattelan è uno dei nomi più gettonati

Secondo Gabriele Parpiglia, intervenuto nel programma radiofonico «Password» su RTL, Alessandro Cattelan è uno dei nomi più gettonati per affiancare Carlo Conti ogni serata. Tuttavia, una nuova indiscrezione sta facendo scalpore: Mahmood potrebbe tornare al Festival di Sanremo, ma non come concorrente.

«Sembrerebbe che Mahmood possa tornare al Festival di Sanremo», ha spiegato Parpiglia. «Lui che Sanremo lo ha vinto con «Soldi», lui che ha vinto anche con Blanco e «Brividi». Torna con un altro? No. Potrebbe essere che, come è successo in questi anni con Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Emma Marrone e Arisa, anche Mahmood sia presente a qualche serata con un ruolo particolare durante il prossimo Festival condotto e diretto da Carlo Conti».

Queste parole alimentano l'attesa e la curiosità per il ruolo inedito che potrebbe essere riservato a Mahmood, il quale ha sempre avuto un forte legame con il Festival, confermato anche dal recente successo della sua canzone «Tuta Gold».

Se le voci si confermassero, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia già come un evento imperdibile.

