Ilary Blasi

L'imprenditore tedesco ha temuto che lei stesse con lui solo per fare un dispetto a Francesco Totti.

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Ilary Blasi è stata ospite del podcast BSMT, durante il quale ha svelato, parlando di Muller, il suo attuale compagno: «Bastian ha avuto il dubbio che lo stessi usando».

Il fidanzato tedesco ha pensato che la 43enne stesse con lui per una ripicca nei confronti dell'ex marito Francesco Totti, che l'aveva già rimpiazzata con Noemi Bocchi.

La conduttrice e l'imprenditore di Francoforte si sono conosciuti per caso nella lounge dell'aeroporto di New York poco più di due anni fa, nell'autunno del 2022. Mostra di più

Dopo il successo della nuova serie su Netflix, dove ha battuto «Squid Game», Ilary Blasi è stata ospite del podcast BSMT. «Bastian ha avuto il dubbio che lo stessi usando», ha detto la 43enne parlando di Muller, il suo attuale compagno.

«Era completamente ignaro della situazione in cui si stava infilando. Come ho raccontato, ci siamo guardati, poi lui si è avvicinato e ci siamo scambiati i social e dopo su Instagram ha cominciato a farmi domande: cosa fai, perché hai tutti questi follower... Piano, piano ho snocciolato, ma piano, piano perché il pacchetto era bello ricco, sì...», ha raccontato Ilary.

Si sono conosciuti per caso in aeroporto a New York

La conduttrice e l'imprenditore di Francoforte si sono conosciuti per caso nella lounge dell'aeroporto di New York poco più di due anni fa, nell'autunno del 2022.

«La cosa più difficile da fargli capire? Quando sono uscite le foto, poi, un pochino ha avuto dei dubbi sul fatto che lo stessi facendo per ripicca. Ha dubitato che non fossi sincera. Ci sta. Ovviamente per lui era tutto nuovo, sai, le foto, l'impatto mediatico. Non è uno che guarda televisione. A parte che fa tutt'altro. Ma poi in Germania, mi ha spiegato lui, non hanno dei miti o dei personaggi. Lui mi dice: 'A me non frega niente del gossip'. Quindi Bastian a quest'attenzione non era sicuramente abituato, non era a suo agio».

Difficoltà con la lingua

La Blasi ha poi parlato delle difficoltà con la lingua: i primi tempi è stata costretta a usare il traduttore con Bastian. «La difficoltà maggiore è stata sicuramente la lingua, perché tutti i miei amici non parlano inglese. Io pure ero messa malissimo, ancora adesso sto messa malissimo, però poi diciamo prendi un po' le misure, prendi confidenza...».

E poi: «Mi ricordo che all'inizio una fatica. Dopo un weekend con lui tornavo a casa ed ero tipo stressata, non vedevo l'ora di parlare italiano e potermi esprimere bene. La difficoltà è non saperti esprimere bene, il concetto che proprio vuoi dire. Anche ora non è che lo so dire bene in inglese, però diciamo che un po' ti conosci, hai delle affinità, insomma, a trovare la tua lingua con lui. Con i miei amici un po' facevo da traduttrice, pensa un po' che usciva fuori. Poi piano, piano abbiamo trovato il modo di comunicare, aiutandomi anche col traduttore».