La conduttrice sbarca sulla piattaforma più amata dai giovani, con un look sofisticato e un messaggio chiaro: niente balletti, solo classe.

Ilary Blasi ha scelto di entrare nel mondo di TikTok con l'eleganza e l'ironia che da sempre la contraddistinguono.

Nessun salto nel vuoto, nessuna imitazione forzata. Nel suo primo video, la conduttrice romana si presenta in punta di piedi – ma con una precisione stilistica che lascia il segno – domandando ai follower suggerimenti per i contenuti futuri, con una battuta che smorza ogni possibile equivoco: «Niente cose zozze e niente balletti».

A catturare l'attenzione, però, è soprattutto il suo look: un dolcevita color mocha mousse, sfumatura di marrone caldo e avvolgente, designato da Pantone come uno dei colori chiave del 2025. Una scelta non casuale, ma che parla chiaro: Ilary è sempre al passo con le tendenze, in equilibrio tra eleganza classica e gusto contemporaneo. Non un dettaglio fuori posto, neanche i capelli: la chioma, armonizzata con il resto, sfoggia una tinta mocha arricchita da punte biondo miele, effetto glossy naturale e sofisticato.

Il mocha mousse, che ricorda una mousse al cioccolato con un tocco di caffè, ha recentemente trionfato sulle passerelle di Parigi e Milano, incarnando una nuova filosofia della moda: tonalità neutre ma di carattere, capaci di parlare di comfort, lusso e intimità.

Dopo mesi di gossip e un divorzio mediatico che l'ha vista al centro delle cronache, Ilary sceglie di comunicare a modo suo: minimal, ironica e ben vestita. TikTok, piattaforma per eccellenza dei trend e della spontaneità, sembra già essere pronta ad accoglierla come nuova regina del «casual chic».