Secondo le loro figlie, il principe Andrea e Sarah Ferguson sono la coppia divorziata più felice d'Inghilterra. C'è un ritorno di fiamma? La domanda è stata posta alla stessa «Fergie» in un'intervista.

che Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Andrea e Sarah «Fergie» Ferguson si sono sposati il 23 luglio 1986 nell'Abbazia di Westminster, ma hanno divorziato 10 anni più tardi, nel 1996.

Hanno due figlie: Beatrice è nata l'8 agosto 1988 e la sorella Eugenie il 23 marzo 1990.

Beatrice ed Eugenie descrivono i loro genitori come «la coppia di divorziati più felice d'Inghilterra». È possibile un ritorno di fiamma? Questa domanda è stata posta di recente a «Fergie». Mostra di più

Il principe Andrea sta attraversando una fase difficile della sua vita. I rapporti con il fratello, re Carlo III, sono tesi da quando è stato coinvolto nello scandalo Epstein.

Inoltre il fratello maggiore gli ha tagliato i fondi e lo ha allontanato da molti impegni.

Con la morte della regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso autunno, il duca di York è rimasto praticamente da solo. Era infatti considerato il suo figlio preferito.

Tuttavia Andrea, caduto in disgrazia, non deve affrontare la vita in solitudine. La sua ex moglie, Sarah «Fergie» Ferguson, è infatti al suo fianco e, per di più, i due vanno d'amore e d'accordo.

I media britannici riportano che le principesse Beatrice ed Eugenie descrivono i loro genitori come la «coppia di divorziati più felice d'Inghilterra».

I giornali inglesi ipotizzano un ritorno di fiamma degli ex innamorati. È possibile un secondo matrimonio?

In vista delle seconde nozze?

A Fergie è stato chiesto proprio questo da un redattore del quotidiano britannico «Daily Mail». Il giornalista voleva sapere se ci fosse la possibilità di un matrimonio numero due tra lei e il principe Andrea.

L'ex duchessa di York è divertita dalle speculazioni su un secondo matrimonio: «Mi fanno sempre questa domanda – ha risposto –, ma no, non ci sposeremo di nuovo. Siamo felici così come siamo ora».

Ma chissà, forse non si può escludere del tutto un riaccendersi della vecchia fiamma dell'amore. Dopo tutto, dal 2003 i due vivono nella Royal Lodge di Windsor.

Fergie ha di recente spiegato la particolare situazione abitativa come segue: «Ci godiamo la reciproca compagnia. Ci permettiamo di sbocciare a vicenda. So che sembra una favola, ma è così».