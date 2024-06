Prinz Harry spricht über Dianas Tod in Interview Prinz Harry gibt selten Interviews. In einem emotionalen Gespräch mit der englischen Kriegswitwe Nikki Scott spricht er über seinen grössten Verlust, den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana. 28.06.2024

Il principe Harry rilascia raramente interviste. In un'emozionante conversazione con la vedova di guerra inglese Nikki Scott ha parlato della sua più grande perdita, quella di sua madre, la principessa Diana.

che Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry non rilascia spesso interviste. Il reale ha fatto un'eccezione per la vedova di guerra inglese Nikki Scott. Dal 2017 sostiene l'organizzazione di Scott per i sopravvissuti alla guerra e le loro famiglie.

Nella conversazione, il principe parla della sua più grande perdita, la morte della madre, la principessa Diana, nell'estate del 1997, quando lui aveva solo 12 anni.

Parlando apertamente della sua perdita, Harry vuole aiutare altre persone ad affrontare il proprio dolore. Mostra di più

Il principe Harry rilascia raramente interviste. Ma il reale 39enne a volte fa un'eccezione per le questioni che gli stanno a cuore.

Ad esempio per la fondatrice dell'organizzazione benefica «Scotty's Little Soldiers» Nikki Scott. La donna inglese ha perso il marito, un soldato, durante la guerra in Afghanistan. Ha quindi fondato l'organizzazione benefica.

Il duca di Sussex sostiene l'organizzazione di Scott dal 2017.

Harry si è commosso

In una recente chiacchierata con la donna, il principe Harry ha parlato anche della perdita subita nell'estate del 1997: la morte della madre, la principessa Diana, a Parigi. All'epoca lui aveva 12 anni. Non è stato facile per lui, il fratello William e il padre Carlo.

Nell'intervista, Harry si commuove quando parla degli effetti della perdita di una persona cara sui figli: «Ti dici che la persona che hai perso vuole che tu sia triste il più a lungo possibile».

E aggiunge: «Ma poi ci si rende conto: no, vorrebbe assolutamente che io sia felice».

Il principe Harry parla apertamente dei momenti difficili

Nell'intervista, la fondatrice dell'associazione Nikki Scott parla di quanto sia importante per «Scotty's Little Soldiers» aiutare le famiglie di militari a celebrare i loro defunti.

Harry parla anche della sua esperienza con il trauma della morte, del lasciare che le emozioni fluiscano liberamente in questo triste momento: «È la cosa più difficile, soprattutto per i bambini», dice.

In passato, il reale aveva già parlato di quanto fosse stata dura la morte di sua madre e di come ha iniziato ad affrontare la perdita con l'aiuto di un terapeuta solo all'età di 28 anni.

Ora, la Royal family sta nuovamente vivendo momenti difficili, dopo l'annuncio del cancro della principessa Kate e di re Carlo.