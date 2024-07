Influencer che parlava di viaggi scivola vicino a una cascata e muore

La 27enne indiana Aanvi Kamdar è morta in un incidente durante un servizio fotografico.

L'influencer indiana Aanvi Kamdar è morta in un incidente durante un servizio fotografico alla cascata di Kumbhe, a 140 chilometri da Mumbai. L'operazione di soccorso, durata sei ore, non è bastata per salvare la vita alla 27enne.

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer indiana Aanvi Kamdar è scivolata durante una ripresa video alla cascata di Kumbhe ed è precipitata per 91 metri.

Dopo un'operazione di salvataggio durata sei ore, la 27enne è stata portata in ospedale, dove ha però ceduto alle gravi ferite.

Il suo account Instagram «The Glocal Journal» contava circa 300.000 follower che seguivano i suoi viaggi in giro per il mondo.

Stava lavorando per un nuovo post sul suo profilo Instagram, in cui avrebbe mostrato ai suoi follower la visita a una popolare destinazione turistica. Ma purtroppo non è andata così: l'influencer indiana Aanvi Kamdar è scivolata durante una ripresa video ed è precipitata per 91 metri, perdendo poi la vita in ospedale. Lo ha rifereito la «CBS».

È successo alla cascata di Kumbhe, a 140 chilometri da Mumbai, nella parte occidentale del Maharashtra, in India. Secondo la polizia, Kamdar si trovava sul posto con sette amici.

«È caduta per circa 90 metri nella valle a causa delle rocce dure e scivolose e non è stato subito possibile localizzarla», ha dichiarato uno dei soccorritori giunti sul posto. «Quando ci siamo riusciti, l'abbiamo assicurata a una barella, che abbiamo manovrato con delle corde. Sei uomini sono scesi, mentre altri 50 hanno fornito supporto in cima».

I soccorsi sono arrivati troppo tardi

L'intervento di salvataggio della 27enne dalla profonda valle è durato sei ore, poiché in questo periodo dell'anno in zona piove a dirotto ed è difficile muoversi sul terreno.

L'influencer è stata portata all'ospedale locale, ma poco dopo ha ceduto alle gravi ferite riportate.

