J-Ax

Nel suo ultimo lavoro discografico, «Protomaranza», J-Ax affronta il suo passato con la dipendenza e il suo punto di vista politico attuale.

Nel suo nuovo album «Protomaranza», J-Ax, insieme a DJ Jad, esplora territori musicali e personali con totale sincerità.

La rivelazione delle sue lotte passate con la droga emerge come un fulcro emotivo del progetto. Raccontando a «La Stampa», J-Ax si apre su un periodo buio: «Ci sono stati anni in cui ci sono caduto anche io, lo sguardo distorto del successo che arriva di botto, spiazza e quando sei giovane può fare molti danni. Ho provato la cocaina, tanto che rappo la barra «per la bianca avevo il chiodo fisso».

L'MDMA, la marijuana che però è tutta un'altra storia». Queste parole non sono solo liriche di un brano, ma rappresentano il viaggio attraverso i demoni personali di J-Ax, oltre alle sue convinzioni politiche.

«Elly Schlein mi ha conquistato fin da subito»

La traccia «Libertario surf» sottolinea il suo allineamento ideologico, con un'introduzione vocale di Elly Schlein che evidenzia il suo disincanto per le posizioni tradizionali del suo partito di riferimento e la sua affinità con visioni più radicali di sinistra: «Nell’immaginario collettivo di tutta l’Italia io sono del PD ma nella realtà il partito mi ha spesso deluso. So da sempre di essere un libertario di sinistra ma su certe cose non sono per niente d’accordo.»

«La Schlein invece mi ha conquistato fin da subito, nel suo primo intervento al Senato ha parlato di salario minimo e ho pensato: «Oooh, finalmente qualcuno che dice cose di sinistra»».

Oltre ai temi personali e politici, «Protomaranza» vanta numerose collaborazioni.

Molte collaborazioni per il nuovo lavoro

Artisti del calibro di Fabri Fibra, Rocco Hunt, Guè, Nina Zilli e i Pinguini Tattici Nucleari arricchiscono l'album, confermando il desiderio di J-Ax di circondarsi di talenti che rispetta e ammira: «Volevamo lavorare con amici e gente che stimiamo. Sono stati davvero generosi».

Inoltre, il rapper affronta tematiche sociali con ironia, come nel dialogo con Mr. Rain su come i genitori dovrebbero prendersi la responsabilità dell'educazione dei figli: «È satira. Faccio una telefonata a Mr. Rain e gli chiedo se mi presta il coro dei bambini che ha cantato con lui a Sanremo.».

«Il messaggio è per i genitori che dovrebbero occuparsi dell’educazione dei ragazzi senza scaricare la colpa sui rapper se i loro figli crescono male».

Covermedia