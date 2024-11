James Hewitt è il vero padre del principe Harry? L'ex capitano di cavalleria vuota il sacco

Questa foto, che ritrae James Hewitt (a sinistra), la principessa Diana e il piccolo principe Harry, è stata scattata nel 1994. Imago/Abaca Press

La principessa Diana e il suo capitano di cavalleria James Hewitt sarebbero stati una coppia per cinque anni. Questo mentre Lady D era sposata con l'allora principe Carlo. Ora il 66enne ha parlato delle voci che lo vorrebbero il padre biologico del principe Harry, secondogenito dell'ex coppia reale.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel novembre del 1995, con una singola intervista televisiva, la principessa Diana scosse la monarchia britannica fino alle sue fondamenta.

All'epoca, tre anni dopo la separazione dal principe Carlo, Diana ammise di aver avuto una relazione con il capitano di cavalleria James Hewitt durante il loro matrimonio.

In un'intervista al quotidiano britannico «The Sun» , l'ex ufficiale, oggi 66enne, afferma di essere diventato «l'uomo più odiato al mondo» dopo l'intervista. Mostra di più

Nel novembre del 1995, la principessa Diana rilasciò un'intervista televisiva al giornalista della BBC Martin Bashir che non solo cambiò la sua vita, ma anche quella della monarchia britannica, scossa fino alle sue fondamenta.

All'epoca, tre anni dopo la separazione dall'allora principe Carlo, Lady D ammise di aver avuto una relazione di cinque anni con il suo capitano di cavalleria James Hewitt durante il suo matrimonio.

«Sì, lo idolatravo, mi sono innamorata di lui. Ma sono rimasta terribilmente delusa», ha dichiarato alla TV.

James Hewitt era «l'uomo più odiato del mondo»

In seguito, lo stesso Hewitt ha parlato più volte di quel periodo. Ma ora l'ex ufficiale, che non lavora più per i reali britannici, ma per un'organizzazione benefica in Ucraina, ha deciso di dire la sua ancora una volta.

In un'intervista al quotidiano britannico «The Sun», l'ormai 66enne ha affermato di essere diventato «l'uomo più odiato al mondo» dopo l'intervista di Diana.

Anche perché erano sorte serie speculazioni sul fatto che Hewitt potesse essere il padre biologico del principe Harry, il secondogenito di Diana e Carlo.

Queste voci sono state alimentate da un lato dal fatto che il duca di Sussex abbia i capelli rossi come l'ex capitano di cavalleria, ma anche per il periodo della relazione. Hewitt e Diana si sono infatti amati negli anni '80 ed Harry è nato nel 1984.

Hewitt ha conosciuto Diana solo dopo la nascita di Harry

Tuttavia le voci secondo cui Hewitt potrebbe essere suo padre sarebbero infondate. Stando a quello che sostiene lo stesso 66enne, ha conosciuto la principessa Diana solo nel 1986, durante una festa, quindi due anni dopo la nascita di Harry.

Negli ultimi decenni, le discussioni sulla possibile paternità sono riemerse più volte, nonostante i fatti sembrassero già chiariti. Si è persino arrivati al punto che lo stesso Harry ha creduto che le voci potessero essere vere.

Nell'intervista al «Sun» Hewitt ha dichiarato che la costante associazione con Diana e la percezione negativa di lui come presunto «donnaiolo» gli hanno reso impossibile condurre una vita normale.