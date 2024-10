Jennifer Aniston ha davvero una relazione con Barack Obama?

Jennifer Aniston

La star di «Friends» smentisce una voce di gossip alimentata dal magazine In Touch Weekly.

Hai fretta? blue News riassume per te Jennifer Aniston e Barack Obama non hanno mai avuto una relazione.

Ad allontanare le voci di gossip sulla presunta storia con l'ex presidente degli Stati Uniti è stata proprio la star di «Friends», intervenuta nell'ultimo episodio del «Jimmy Kimmel Live!».

L'attrice, che ha bollato come «false» le voci di gossip, ha rivelato di aver incontrato Obama una sola volta e di aver legato maggiormente con la moglie Michelle.

Durante la loro chiacchierata, Kimmel ha mostrato ad Aniston un recente numero della rivista In Touch Weekly, sulla cui copertina figuravano delle foto dell'attrice e del politico. «La verità su Jen e Barack», recita il titolo del magazine, con il sottotitolo: «Michelle (Obama) tradita mentre Aniston ruba l'attenzione del marito».

Secondo il magazine i due avrebbero un rapporto molto intimo, ma per la star di «The Morning Show» si tratta di pura invenzione.

«Quando ricevi una chiamata dal tuo addetto stampa e dici tipo: «Oh no, cosa sarà?». O la mail che ti avvisa che qualche tabloid scadente sta per inventare una storia. E allora si tratta di una cosa simile. Non ero per niente arrabbiata», ha affermato Jennifer.

«Ho incontrato Obama una sola volta»

L'attrice, che ha bollato come «false» le voci di gossip, ha rivelato di aver incontrato Obama una sola volta e di aver legato maggiormente con la moglie Michelle.

Kimmel ha poi mostrato una serie di titoli esilaranti: a Jennifer spettava il compito di smentire o confermare le notizie.

L'attrice ha negato di aver acquistato un «filtro anti-invecchiamento da 4000 dollari» per i suoi cani e di essere cintura nera di jiu-jitsu, ma ha confermato di essersi sottoposta a un trattamento facciale allo sperma di salmone e di aver firmato un autografo a un fan mentre si trovava nuda in sauna.

Aniston ha infine lasciato intendere di avere un sacchetto con chiusura lampo contenente le ceneri del suo defunto terapeuta.

