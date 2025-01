Jennifer Lopez

Covermedia Covermedia

Cala definitivamente il sipario sul breve matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Come dimostrato dai documenti ottenuti da People, le due star di Hollywood hanno raggiunto il divorzio e possono ora dichiararsi nuovamente single.

La coppia non aveva stipulato un accordo prematrimoniale e dunque ciascuno terrà per sé quanto acquisito individualmente durante il matrimonio. Jennifer e Ben hanno inoltre raggiunto un accordo confidenziale sulla loro proprietà da 61 milioni di dollari a Beverly Hills, attualmente in vendita.

Durante i loro due anni di matrimonio, i due attori hanno collaborato al film «Unstoppable», mentre Jennifer ha inciso un album e un documentario sul disco intitolato «This Is Me... Now», oltre ai film «Atlas», «The Mother», «Un matrimonio esplosivo» e «Marry Me».

Ben dal suo canto ha formato una nuova compagnia di produzione, denominata Artists Equity, con l'amico Matt Damon, realizzando film come «Air», «The Instigators» e «The Accountant 2».

Si erano ritrovati nel 2021, a 17 anni dal fidanzamento del 2004

Jennifer e Ben si erano ritrovati nel 2021, a 17 anni dalla rottura del loro fidanzamento, nel 2004. Si sono poi sposati nel luglio del 2022 a Las Vegas e nell'agosto dello stesso anno hanno celebrato le nozze nella proprietà di Ben in Georgia. Dopo le numerose voci di crisi, nell'agosto del 2024, J-Lo ha chiesto il divorzio.

A dicembre l'attrice e cantante, in un recap del 2024, è sembrata riferirsi alla fine del matrimonio con Affleck.

«Sono molto orgogliosa per il modo in cui ho gestito le cose. Tutto», ha detto nel video. «Nei miei momenti di sconforto, ho imparato a sentire semplicemente i sentimenti e poi a lasciarli andare».