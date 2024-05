Jennifer Lopez

La star rivela di aver perso molti chili per il suo nuovo film «Kiss on the Spider Woman».

Covermedia

Jennifer Lopez è molto dimagrita durante le riprese del suo ultimo film.

La cantante e attrice ha infatti perso parecchi chili per il recente ruolo, che richiedeva molta attività fisica.

«Ho appena finito di girare un film intitolato «Kiss on the Spider Woman», in cui canto e ballo molto. È stato in egual misura divertente ed estenuante», ha confidato la star a Kelly Ripa e Mark Consuelos al «Live with Kelly and Mark».

«Ora sono pronta! Sono magra come non lo ero mai stata. Sono in forma per combattere!».

La 54enne partirà presto per un impegnativo tour: essere nella forma migliore, secondo la cantante, è essenziale per affrontare gli show.

«In tour muovi continuamente il tuo corpo, viaggi, poi fai due ore di sforzo fisico ogni sera… è quel periodo in cui mi metto in una buona e salutare forma».

La cantante di «Let's Get Loud» vuole infatti essere sempre al top durante i suoi spettacoli

«Ho pianificato tutto e lavorato sulla scaletta e tutto il resto. Voglio che i miei show siano entusiasmanti. Non vorrei mai che un fan pensasse: «Oh, questa è la parte dello show in cui posso andare a prendere la soda»».

Il tour partirà da Orlando il 26 giugno.

