Sai a che età ha dato il primo bacio Taylor Swift?

Source: Covermedia

Secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, il locale l’Orsone di Cividale del Friuli deve al fisco quasi 1 milione di euro.

Joe Bastianich è nei guai col fisco.

Secondo il report de Il Gazzettino di Udine, le Fiamme Gialle contestano al locale L’Orsone di Cividale del Friuli un reddito non dichiarato per quasi 1 milione di euro.

L’indagine fiscale nasce da un cambiamento societario del locale, che dal 6 agosto 2013 fino al 31 marzo 2015 è stato un agriturismo: periodo in cui la società di Bastianich avrebbe beneficiato delle agevolazioni fiscali previste per le società agricole, mentre successivamente l'Orsone ha mutato la propria ragione sociale da «ristoro agricolo» in esercizio di ristorazione senza dichiararlo.

Pressato dal fisco, lo chef italo-americano ha fatto intervenire il suo avvocato Maurizio Miculan che dichiara: «Non c’è stata nessuna evasione fiscale. Era ed è una società agricola a tutti gli effetti di legge, come tale ha legittimamente beneficiato di un regime agevolato compatibile con questa natura societaria».

Inoltre secondo gli accertamenti dei finanzieri, a far decadere la qualifica di agriturismo sarebbe stato il mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa regionale sulla provenienza degli alimenti e l'apertura del locale oltre al limite di 220 giorni autorizzati dal Comune.

Curiosità da star