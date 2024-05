Jake Bongiovi con la compagna Millie Bobby Brown

Il modello e figlio d'arte si sta facendo strada nel mondo della recitazione.

Jake Bongiovi è il protagonista di «Rockbottom», una commedia ambientata negli anni Ottanta che racconta le vicissitudini di CougarSnake, una band di hair metal un tempo sulle vette delle classifiche, ma dimenticata nel tempo.

Il ritorno inaspettato sotto i riflettori della band avviene grazie a Bryce Cooper, un idolo della musica di generazione Z, interpretato con brio da Brandon Butler, che con un solo omaggio riesce a riscrivere il destino dei CougarSnake. Decisi a sfruttare l'inaspettata popolarità, i membri della band si riuniscono per un'epica reunion, con il film che segue il loro tentativo di riconquista del successo perduto.

Accanto a Bongiovi troviamo volti noti come Tom Everett Scott, già apprezzato in «That Thing You Do», e McKaley Miller di «Hart of Dixie», arricchendo il cast con la loro provata esperienza.

La pellicola è disponibile per la visione su Prime Video, promettendo di attirare non solo gli appassionati del genere, ma anche un pubblico più ampio grazie al mix di nostalgia e umorismo.

Jake Bongiovi non è nuovo al mondo dello spettacolo

Jake Bongiovi, terzo figlio di Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley, non è nuovo al mondo dello spettacolo, avendo già intrapreso la carriera di modello e attore.

Al suo fianco nella vita privata troviamo l'attrice di «Stranger Things» Millie Bobby Brown.

La coppia, che ha fatto la sua prima apparizione pubblica a New York nel giugno del 2021, non nasconde il proprio amore, celebrato pubblicamente con dolci parole da parte di Brown in occasione del ventiduesimo compleanno di Bongiovi: «Il giorno in cui sei nato è il mio giorno preferito. Ti amo».

