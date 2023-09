Kanye West

Continuano a far chiacchierare le immagini del cantante in atteggiamenti intimi con la moglie Bianca Censori su un taxi acqueo. I vigili della città stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per capire se sia stato commesso un atto contro la pubblica decenza.

Kanye West e la moglie Bianca Censori sono ancora al centro della scena. Il rapper, come noto, è stato paparazzato con la nuova compagna, che forse ha sposato in gran segreto, in atteggiamenti intimi a bordo di un'imbarcazione, con il cantante statunitense che aveva i pantaloni visibilmente abbassati e le natiche nude al vento, mentre la testa di Bianca era china sul suo grembo.

Secondo quanto riporta Il Giornale, la coppia - che era già stata bandita a vita dalla Venezia Turismo Motoscafi dopo quanto successo - ora è formalmente indagata e rischia una multa da 3.300 euro.

Ma le indagini dei vigili continuano: è stato commesso un atto contro la pubblica decenza? Il testimone chiave è il motoscafista: molto probabilmente l'uomo sarà interrogato per capire meglio cosa è davvero accaduto.

Come detto, Kanye e Bianca sono stati banditi a vita dalla società che ha noleggiato la barca al cantante, che ha parlato in esclusiva con Daily Mail Australia, confermando che la coppia «non è più la benvenuta» a bordo delle loro barche.

La società ha condannato l'attività volgare di Kanye e la moglie, pur confermando di essere «completamente all'oscuro» di ciò che è accaduto sulla barca fino a quando le foto sono state rese pubbliche.

Covermedia / red