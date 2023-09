Jordan Strauss Invision/AP

Dopo mesi di indiscrezioni, Katy Perry ha venduto il suo catalogo musicale a Litmus Music per 225 milioni di dollari.

L'accordo comprende la quota della Perry sulle registrazioni e i diritti di pubblicazione per i cinque album usciti tra 2008 e 2020: One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness e Smile. Universal Music Group continua ad avere i diritti sui master di quegli album.

Dopo quasi venti anni da superstar, la cantante di I Kissed a Girl ha rallentato la sua carriera, preferendo concentarsi sulle 'residenze' a Las Vegas, il lavoro come ambasciatrice di buona volonta' per l'Unicef e sulla relazione con il partner Orlando Bloom.

SDA