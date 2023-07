Kevin Spacey

Soddisfazione e incredulità da parte dell’attore, assolto da tutte le accuse di abusi sessuali.

Kevin Spacey esprime soddisfazione dopo essere stato assolto dalle accuse di abusi sessuali.

Sul Premio Oscar pendevano nove capi di imputazione, sette dei quali riguardavano reati a sfondo sessuale; l’attore era accusato di aver costretto un uomo ad avere dei rapporti sessuali senza previo consenso e aver spinto un altro uomo ad avere un rapporto penetrativo.

«Immagino che molti di voi possano capire che debba ancora realizzare buona parte di quello che è successo oggi», ha ammesso il 64enne, parlando all’esterno del tribunale, in un video postato sui social media da Variety. «Vorrei dire che sono enormemente grato alla giuria per essersi presa il tempo per esaminare tutte le prove e analizzare tutti i fatti attentamente prima di arrivare a una decisione», ha dichiarato la star di «House of Cards».

«Sono onorato del risultato di oggi. Voglio ringraziare anche lo staff che lavora all’interno di questo tribunale, la security e tutte le persone che si sono prese cura di noi ogni singolo giorno… e i miei legali per esserci stati ogni giorno. Per adesso è tutto ciò che ho da dire. Grazie molte».

Spacey era stato accusato di abusi sessuali di vario tipo da quattro uomini per episodi avvenuti tra il 2001 e il 2013.

Covermedia