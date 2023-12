Charlie Sheen ha vissuto alcuni brutti momenti nella sua residenza californiana. Keystone

L'attore americano Charlie Sheen è stato assalito da una donna nella sua casa di Malibu. Lo riferiscono le autorità.

L'autrice dell'aggressione, Electra Schrock, è stata arrestata per aggressione e rapina. Secondo indiscrezioni riportate da Tmz, la donna avrebbe cercato di strangolare Sheen.

La polizia della contea di Los Angeles ha risposto a una segnalazione di «aggressione e disturbo» nella villa di lusso dell'attore, ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo in un comunicato.

Il 58enne è stato identificato come vittima. «La sospetta è stata arrestata per aggressione con arma letale, azione che potrebbe causare gravi lesioni» e «furto con scasso», ha aggiunto.

La donna «si è introdotta in casa sua e lo ha aggredito quando lui ha aperto la porta», ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo. Secondo il sito web delle celebrità TMZ, la donna di 47 anni è una vicina di casa di Charlie Sheen.

«Ha strappato la camicia di Charlie e ha cercato di strangolarlo», per poi andarsene senza fornire spiegazioni, riporta TMZ, aggiungendo che l'attore è stato visto dai paramedici ma non è stato portato in ospedale.

Secondo la rivista, questo non è il primo scontro tra i due vicini. La donna aveva già dato dei segni di squilibrio nei giorni precedenti, versando del liquido appiccicoso sull’auto dell’attore e lasciando dei rifiuti di fronte alla sua porta di casa.

Problemi di dipendenza

Figlio dell'attore Martin Sheen e fratello dell'attore Emilio Estevez, Charlie Sheen - il cui vero nome è Carlos Estevez - è diventato una star internazionale grazie a film come «Platoon» e «Wall Street» negli anni Ottanta.

Dagli anni 2000 in poi è apparso soprattutto in televisione in serie come «Spin City» (che gli è valsa un Golden Globe), «Due uomini e mezzo» e «Anger Management».

La star 58enne è nota per aver avuto in passato problemi di dipendenza da alcol e droga. È stato l'attore televisivo più pagato al mondo tra il 2010 e il 2011, secondo la rivista Forbes, e nel 2011 è stato allontanato dalla serie di successo «Due uominin e mezzo» a causa del suo comportamento irregolare e violento.

SDA