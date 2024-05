Hazel Brugger si immagina di presentare l'edizione svizzera dell'ESC. Hannes P. Albert/dpa

In quale città svizzera si svolgerà l'Eurovision Song Contest (ESC) nel 2025? E chi lo presenterà? Domande che non hanno ancora trovato risposta, anche perché è ancora molto presto. L'attrice comica svizzera Hazel Brugger non nasconde però che le piacerebbe assumersi l'incarico, magari con un co-conduttore d'eccezione.

Grazie alla vittoria di Nemo all'Eurovision Song Contest (ESC) di Malmö, il prossimo anno l'evento si terrà in Svizzera. Ma non è ancora stato deciso in quale città, né tantomeno chi sarà a condurre le serate.

Ciononostante sono emersi alcuni nomi che potrebbero ricoprire tale ruolo, tra cui quello della comica svizzera Hazel Brugger. Lei stessa non si è tirata indietro e anzi ha espresso interesse per il lavoro.

In un podcast con il marito Thomas Spitzer, la 30enne ha dichiarato: «Immagino che sarebbe bello. Indosserei un vestito glitterato davvero figo». E ha aggiunto: «L'ESC è per metà trash e per metà un party sessuale alieno della galassia futura».

Hazel ha anche suggerito alcuni nomi di potenziali co-conduttori: al suo fianco vedrebbe ad esempio Michelle Hunziker, DJ Bobo e persino Roger Federer. «Perché non mettere Roger su un palco come questo? Sarebbe divertente», ha commentato.

«Montreux è strutturalmente ben posizionato»

La coppia sta discutendo anche della possibile sede dell'evento: «Probabilmente sarà Zurigo, Basilea o Berna», dice il 35enne Thomas. Hazel però ritiene che l'evento potrebbe svolgersi anche nella Svizzera francese: «Montreux è strutturalmente ben posizionata grazie al festival jazz».

Come già annunciato dalla SSR, la sede dovrà soddisfare alcune condizioni. Il portavoce Edi Estermann ha grandi aspettative che solo poche città in Svizzera possono soddisfare nel migliore dei modi.