Cori Broadus pubblica su Instagram una storia che la ritrae in ospedale. Instagram/princessbroadus

Sconvolta, Cori Broadus comunica dall'ospedale la notizia di aver avuto un grave ictus. La 24enne, figlia del rapper Snoop Dogg, soffre anche di lupus.

«Stamattina ho avuto un grave ictus»: scrive così, senza girarci intorno, Cori Broadus in una storia di Instagram. E aggiunge: «Sono scoppiata in lacrime quando me l'hanno detto».

La 24enne è l'unica figlia femmina del musicista Snoop Dogg, avuta nel 1997 con la moglie Shante Broadus. Il rapper ha anche tre figli maschi: Corde (29), Cordell (26) e Julian (26).

La giovane si chiede, dopo l'incidente: «Ho solo 24 anni, cosa ho fatto nel mio passato per meritarmi questo?».

Il padre, il cui vero nome è Calvin Broadus, ha parlato per la prima volta nel 2010 del fatto che alla figlia era stata diagnosticata, all'età di sei anni, la malattia autoimmune del lupus, un disturbo nel quale l'organismo combatte le proprie cellule per ragioni sconosciute, il che può portare a danni agli organi, a cambiamenti della pelle e a dolori articolari.

In un'intervista rilasciata all'epoca a «People», Snoop Dogg ha trattenuto le lacrime e ha detto di essersi sentito impotente.

Anche la figlia ha parlato con la stessa rivista in settembre. Cori doveva prendere dalle dieci alle dodici pillole al giorno, ma ora ha smesso: «Sto meglio», ha detto.

I pazienti affetti da lupus presentano un rischio maggiore di malattie cardiovascolari. Non è ancora possibile dire con certezza se l'ictus sia legato alla sua malattia cronica. Il padre non ha ancora reagito pubblicamente.