I bodyguard dei gioielli Bucherer: «Le manette scattano già prima dell'evento»

Prima di tutto: Sydney Sweeney non ha indossato il rosa, ma il colore blush. L'attrice di «The Handmaid's Tale» o «Euphoria» ha attirato tutti gli sguardi con un abito a sirena tempestato di diamanti. I fiocchi neri sono chiaramente un cenno a Karl Lagerfeld... KEYSTONE

I gioielli scintillanti sui tappeti rossi fanno parte dell'accordo e i gioiellieri sono sempre felici di prestare alle star i pezzi per le loro apparizioni. Il dipartimento di sicurezza di Bucherer ha spiegato a blue News come funziona l'accordo.

Hai fretta? blue News riassume per te Chi si trova a casa sul Red Carpets può prendere in prestito i gioielli dalle gioiellerie.

Le guardie di sicurezza gioielli si assicurano che i gioielli non vadano persi.

Bucherer ha prestato a Sydney Sweeney un anello da 2,5 milioni per un red carpet. Mostra di più

Certo, se una celebrità viene fotografata su un tappeto rosso con un abito eccitante, il giorno dopo è sulla bocca di tutti. Questo è chiaramente un ottimo modo per consolidare le pubbliche relazioni, se non il migliore. Ma sono i gioielli costosi a rendere il look davvero di alto livello e glamour. Anche le gioiellerie amano prestare i loro gioielli alle celebrità. A volte si tratta di pezzi da un milione di dollari. È pure il caso del gioielliere Bucherer, che fa in modo che i gioielli svizzeri si aggirino sul Red Carpet. Di recente, alla Berlinale e al Met Gala.

blue News ha parlato con il dipartimento di sicurezza del gruppo lucernese.

Qual è il gioiello più costoso che Bucherer abbia mai prestato e a chi?

Si tratta dello Sparkle Ring in platino con due rari diamanti rosa taglio a goccia per circa due milioni di franchi svizzeri, indossato dall'attrice Sydney Sweeney al Met Gala di quest'anno.

In abbinamento, Sydney Sweeney ha indossato un anello Sparkle da 2.222.575 franchi svizzeri con un diamante rosa, un anello con pavé e un anello classico con un diamante da 2 carati con taglio a pera. Il tutto è stato completato da un bracciale di diamanti classici e da orecchini con taglio a smeraldo. Il tutto dal gioielliere di Lucerna. KEYSTONE

Come si diventa guardia giurata?

Nel campo della sicurezza, come in altri settori, esistono certificati professionali e corsi di formazione riconosciuti che forniscono gli strumenti necessari per il lavoro. L'esperienza operativa e l'esperienza sul campo sono ovviamente molto importanti, soprattutto nella nostra professione.

Come arrivano i gioielli al cliente?

Dipende sempre dall'occasione. Un concetto di sicurezza completo, elaborato con largo anticipo, definisce le misure da adottare in ultima analisi in base ai vari parametri di rischio. Queste vengono riviste a breve termine e concordate con il team operativo di sicurezza, le autorità e il nostro personale Bucherer in loco.

Quando sono previste misure di sicurezza speciali, come l'impiego di una guardia giurata per accompagnare la star all'evento?

Quando una star indossa gioielli di grande valore o l'evento si svolge in un ambiente speciale, è logico che i gioielli debbano essere protetti dall'accesso dei criminali. Noi siamo qui per questo.

Con quale frequenza viene impiegato il personale di sicurezza in un evento di questo tipo?

Nell'ambito di una valutazione dei rischi da parte del dipartimento di sicurezza aziendale di Bucherer, viene elaborato un concetto di sicurezza su misura per ogni evento. Deve essere garantito l'intervento in un'ampia varietà di scenari. Questo include il personale di sicurezza che regola l'accesso e quello che deve proteggere specifici gioielli o addirittura una persona perché particolarmente esposta.

Il fiocco, un dettaglio tipico dello stile di Lagerfeld, ha fatto la sua comparsa anche nell'outfit di Daisy Edgar-Jones. L'attrice vincitrice del Golden Globe ha scelto un due pezzi di Gucci, la cui estetica classica ricorda fortemente il periodo di Karl Lagerfeld alla Chanel. L'ha abbinato agli orecchini Fireworks e un anello classico con diamanti taglio smeraldo di Bucherer Fine Jewellery e ha stupito il mondo della moda. IMAGO/ABACAPRESS

«Non per i principianti»

Come si fa a sapere se un evento è più rischioso di un altro?

Nella cosiddetta «valutazione del rischio», i professionisti del nostro dipartimento di sicurezza aziendale esaminano, ad esempio, quando, dove, che tipo di evento è previsto, quali sono i partecipanti e quali gioielli vengono indossati.

Come si riconoscono le situazioni pericolose e come si prevengono?

Questi incarichi non sono per i principianti o i neofiti. Con molti anni di esperienza, si acquisisce un certo occhio e un istinto per capire quando qualcosa non va bene.

Le star possono indossare i gioielli agli after-party dopo l'evento?

In linea di principio, sì. Ma spesso le star vogliono un nuovo abbigliamento per gli after-party, quindi dobbiamo verificare se i gioielli sono ancora adatti. Potremmo avere altri gioielli che possono essere indossati all'after-party, ma dobbiamo coordinarci con le star in anticipo.

Quando devono essere restituiti i gioielli?

Dipende dal luogo dell'evento e dal valore dei gioielli indossati.

Quanto spesso capita che chi li indossa si innamori dei gioielli e li voglia tenere?

Succede e naturalmente ne siamo felici. Tuttavia, gli acquisti spontanei sono rari, perché di solito si tratta di valori elevati.

C'è un aneddoto in cui è stato evitato un furto?

Una volta, prima dell'evento, alcune persone particolarmente furbe hanno tentato di farsi raccontare i dettagli delle nostre misure precauzionali. Naturalmente li abbiamo subito scoperti e non è passato molto tempo prima che le manette scattassero ancora prima dell'evento.

Che tipo di trucchi da ladri avete dovuto affrontare?

Ci sono sempre ladri professionisti che prendono di mira gioielli e orologi. Una volta qualcuno voleva scambiare un ambito orologio di marca con uno falso. Tuttavia, poiché anche noi abbiamo un occhio esperto in questi casi, la questione è stata immediatamente scoperta e il colpevole è stato arrestato sul posto.