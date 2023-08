La principessa Charlène si sarebbe trasferita in Svizzera

Charlène e Alberto di Monaco sarebbero solo ufficialmente una coppia – per i figli Gabriella e Jacques. Lontano dal palazzo principesco, avrebbero ciascuno «il proprio rifugio». IMAGO/ABACAPRESS

Il matrimonio tra Alberto e Charlène di Monaco esisterebbe solo a un livello ufficiale. Lo scrive la rivista francese «Voici». Adesso la principessa vivrebbe in Svizzera, e sarebbe presente a Monaco solo per gli eventi importanti.

La rivista francese «Voici» è nota per il suo fiuto per le rivelazioni monegasche. Adesso i giornalisti della rivista scandalistica avrebbero scoperto che Charlène e Alberto sono solo una «coppia cerimoniale» – per i figli che hanno insieme.

Dopo che la vacanza in famiglia sullo yacht al largo della Corsica è stata resa pubblica, «Voici» scrive che questa è stata riportata solamente per il pubblico. La coppia voleva mostrarsi come fronte unito per i gemelli di otto anni Gabriella e Jacques.

Infatti la principessa vivrebbe già in Svizzera, «avendo il centro della sua vita» sul suolo elvetico. Avrebbe anche portato i suoi figli con sé nel suo nuovo Paese d'adozione. Alberto rimarrà a Monaco, mentre Charlène tornerà in Costa Azzurra per le occasioni ufficiali.

Charlène è semplicemente sopraffatta

In «Voici» è citato un insider, che afferma: «Grazie a questa organizzazione si è creato un vero equilibrio». Stanno insieme, ma ognuno ha il proprio santuario. La rivista scrive inoltre che i due «sono buoni compagni e si prendono cura dei bambini a turno».

La relazione tra la coppia è sempre stata agli onori della cronaca negli ultimi anni, soprattutto perché Charlène è stata a lungo assente dalla corte monegasca.

Nel novembre 2021 è stata curata, tra le altre cose, in una clinica svizzera per quattro mesi. All'epoca Alberto aveva confermato che la principessa aveva sofferto di un esaurimento.

«Voici» conclude: «Charlène è andata avanti. L’unica cosa che conta per lei è l’equilibrio mentale dei suoi figli».