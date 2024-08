La principessa di Norvegia si sposa, vuole tenere lontani i media

Märtha Louise, la figlia del Re Harald V di Norvegia, si sposerà tra una settimana con l'autoproclamato sciamano statunitense Durek Verrett ma la stampa norvegese non è invitata.

La principessa norvegese Martha Louise e il suo fidanzato Durek Verrett arrivano all'evento governativo in occasione del 18° compleanno della principessa Ingrid Alexandra, alla Deichman Bjoervika, la biblioteca principale di Oslo, giovedì 16 giugno 2022 (immagine d'illustrazione). KEYSTONE/Hakon Mosvold Larsen/NTB via AP

SDA

La coppia, che è stata protagonista di numerosi scandali, si sposerà nel paesino di Geiranger, circondata dal paesaggio suggestivo di un fiordo norvegese a circa 450 km a nord-ovest da Oslo.

La coppia ha inoltre cercato di ottenere dalla polizia un divieto di volo per droni per tenere lontana la stampa.

Ma l'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk, e la rete Tv2 hanno ottenuto il permesso a patto che le loro immagini siano condivise anche con altri media, il che ha infastidito i promessi sposi: «Questo ha conseguenze importanti per noi a diversi livelli», ha scritto in un'email alla polizia Carina Scheele Carlsen, manager della coppia.

«Ho grandi difficoltà a capire come il distretto di polizia possa stipulare accordi con i media senza coinvolgerci in alcun modo. Siamo noi a organizzare il matrimonio» ha sottolineato Carlsen spiegando come, secondo lei, siano loro ad avere l'ultima parola sulla questione.

La primogenita non è erede al trono

Märtha Louise è figlia primogenita del Re Harald V ma non è erede al trono norvegese, che invece andrà al fratello più piccolo Haakon, seguendo la tradizione per la quale il trono viene ereditato dai figli maschi.

La manager sottolinea dunque che si tratta di un matrimonio privato, ma questo non è servito a ottenere il divieto desiderato.

«Non è compito della polizia stabilire le linee guida per la stampa al di là di ciò che riguarda la sicurezza, e siamo stati chiari su questo punto nella nostra comunicazione con gli organizzatori», ha dichiarato Iselin Nevstad Ovrelid della polizia locale.

I diritti per le fotografie sarebbero stati venduti alla rivista britannica Hello! e per quanto riguarda i video ci sarebbe un accordo tra gli sposi e Netflix, secondo diverse fonti che hanno parlato con Nrk.

SDA