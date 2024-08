Il norvegese Marius Borg Høiby e sua madre, la principessa ereditaria Mette-Marit, a Oslo, nel giugno 2022. KEYSTONE/Lise Aserud/NTB via AP

Nora Haukland, ex fidanzata di Marius Borg Høiby, parla per la prima volta pubblicamente della loro relazione e accusa il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di ripetute violenze fisiche e psicologiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Nora Haukland contraddice il racconto di Marius Borg Høiby, secondo cui il suo reato sarebbe stato un incidente isolato, e riferisce di ulteriori aggressioni.

Haukland descrive come sia stata presa a calci, strangolata e terrorizzata psicologicamente da Marius durante la loro relazione.

Nora Haukland ringrazia Juliane Snekkestad, un'altra ex fidanzata di Marius Borg Høiby, che ha reso pubbliche accuse simili. Mostra di più

Marius Borg Høiby è stato al centro delle cronache dall'inizio di agosto. Il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit è indagato per presunta aggressione e danni alla proprietà.

Il 27enne ha rotto il silenzio nel pomeriggio del 14 agosto e ha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo l'arresto di inizio mese.

«Lo scorso fine settimana è successo qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere. Dopo una discussione ho commesso un'aggressione in un appartamento e ho distrutto degli oggetti mentre ero in preda ad alcol e a cocaina», ha chiarito il giovane nella sua dichiarazione.

«Lei non meritava quello che è successo quella notte»

Il figlio della principessa norvegese ammette anche di soffrire di «diverse malattie mentali», «che mi hanno causato e continuano a causare problemi, sia durante la mia infanzia che da adulto». Di conseguenza, ha lottato a lungo con l'abuso di sostanze e si è già sottoposto a un trattamento per questo.

Ora riprenderà questo trattamento e «lo prenderò molto seriamente». Tuttavia, non vuole giustificare le sue azioni: «Voglio essere ritenuto responsabile di ciò che ho fatto», sottolinea Høiby e afferma che testimonierà «in modo sincero» alla polizia.

La cosa più importante, però, è chiedere scusa alla sua ragazza: «Non meritava quello che è successo quella notte [...]», scrive Marius.

«Parla come se fosse successo per la prima volta»

Ma una sua ex fidanzata Nora Haukland smentisce questa versione. Si è espressa su Snapchat e ha mosso nuove pesanti accuse a Borg Høiby.

I due sono stati una coppia per pochi mesi nel 2023. Haukland spiega che, dopo la dichiarazione del 27enne, si è sentita obbligata a condividere la propria visione delle cose.

«Ho pensato di tenere la bocca chiusa fino a quando non è uscita la dichiarazione del mio ex, e poi ho provato un grande senso di frustrazione. Marius parla come se fosse la prima volta che sia successa una cosa del genere. Chiede una sorta di empatia: ‹Vado a farmi aiutare, ho dei problemi›, e tutto mi è sembrato molto familiare».

Nora Haukland, ex fidanzata di Marius Borg Høiby, non è d'accordo con la sua versione, secondo il quale l'episodio di violenza sarebbe stato un incidente isolato. Screenshot: 730no

Minacce, violenza e urla

Nora Haukland spiega che Marius le ha fatto promesse simili quando ha chiuso la relazione. E aggiunge: «È stato fisico con me. Mi ha dato un pugno in faccia. Mi ha preso a calci, mi ha strangolato, ha vandalizzato il mio appartamento. Ha anche distrutto le cose nella nuova casa della mamma. Ma, come ha detto Juliane, la parte peggiore per me è stata anche quella psicologica: le urla, le minacce».

Con questa affermazione, la ragazza si riferisce ai commenti fatti da Juliane Snekkestad, un'altra ex fidanzata di Marius Borg Høiby, che il 12 agosto ha denunciato nelle storie di Instagram «violenze psicologiche e fisiche» durante la loro relazione, durata quattro anni.

Juliane Snekkestad, ex fidanzata di Marius Borg Høiby, ha subito violenze psicologiche e fisiche durante la sua relazione con il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit. Instagram: teammodels

La Bild riferisce anche di amicizie criminali e di ambienti poco raccomandabili in cui il figliastro del principe Haakon si muove da tempo.

Haukland ringrazia Snekkestad

Nora Haukland sottolinea che è stato difficile per lei rendere pubblici questi episodi, perché - nonostante tutto - vuole ancora bene al suo ex compagno e non vuole creargli ulteriori problemi. Tuttavia, non può accettare che lui dipinga l'accaduto come un incidente isolato.

«Mi dà fastidio. Vorrei anche dire un grande grazie a Juliane, che ha preso posizione contro di lui. Ha trovato una forza assolutamente incredibile e non avrei potuto rendere tutto pubblico se lei non avesse fatto lo stesso e non fosse stata presente. Spero che le persone che hanno subito violenza da partner nelle relazioni trovino la forza di andarsene, perché è molto raro che le cose migliorino», conclude Nora Haukland.