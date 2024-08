Marius Borg Høiby, figlio maggiore della principessa norvegese Mette-Marit, ha aggredito la sua fidanzata. La madre avrebbe chiamato la vittima (foto d'archivio). Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, ha aggredito fisicamente e psicologicamente la fidanzata. Il giovane ha confessato. Inoltre è emerso che sua madre ha chiamato la presunta vittima dopo il reato.

bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia, avrebbe aggredito la sua ragazza.

Il 27enne ha confessato.

È ora emerso che sua madre ha cercato di contattare telefonicamente la presunta vittima dopo l'aggressione. Mostra di più

I genitori vogliono proteggere i figli dalle disgrazie. Le buone intenzioni spesso però non vanno a buon fine: un'affermazione che può valere anche per la decisione presa da Mette-Marit di Norvegia.

La principessa ereditaria (50 anni) ha cercato di contattare telefonicamente la presunta vittima del figlio di 27 anni Marius Borg Høiby.

Questo perché la polizia sta indagando su Marius da diversi giorni. Le accuse contro di lui sono di aggressione nei confronti di una sua fidanzata e danni alla proprietà.

Questa settimana il reale norvegese ha ammesso di essere stato violento nei confronti della compagna e di aver distrutto gli oggetti nel suo appartamento. Secondo una dichiarazione scritta da lui stesso, era sotto l'effetto di alcol e cocaina.

Marius si è scusato con la sua fidanzata nella dichiarazione

Nella dichiarazione, Marius si è scusato con la sua ragazza e con i suoi parenti. «Vorrei scusarmi anche con la mia famiglia. So che le mie azioni li hanno colpiti profondamente».

A quanto pare, l'aggressione ha portato la principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia a tentare di chiamare la vittima del figlio. La famiglia reale ha confermato il tentativo di contatto all'emittente televisiva norvegese TV2.

Tuttavia, non sono ancora stati rilasciati ulteriori dettagli. «Non commentiamo i dettagli perché si tratta di una questione privata», ha dichiarato una portavoce del palazzo.

Non è quindi chiaro se Mette-Marit conosca personalmente la fidanzata del figlio maggiore. La polizia norvegese ha confermato a Bunte.de che c'era «una relazione» tra Marius e la vittima, ma non ne hanno ancora definito la natura.

Al contrario della procuratrice norvegese Henriette Taxt Rødstali, che ha parlato dei due come «amanti» in un'intervista a TV2.

«Influenzare le persone coinvolte in un processo è un reato penale»

In ogni caso, è certo che Mette-Marit - per qualsiasi motivo - abbia cercato di contattare telefonicamente la donna poco dopo l'aggressione. Dal punto di vista dei genitori, si tratta di un atto perfettamente comprensibile, ma che non va comunque bene.

Ora si sospetta che la madre, consciamente o inconsciamente, possa aver cercato di ottenere la comprensione della vittima per la violenza del figlio.

Se si dimostra che la principessa ereditaria aveva questa intenzione, ciò potrebbe avere conseguenze penali: «È un reato penale cercare di influenzare le parti coinvolte in un processo», ha dichiarato l'avvocato Stian Kristensen a TV2.