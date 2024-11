La star di TikTok Bella Bradford annuncia la sua morte in un video

@bellabradford0 Bella’s final get ready with me 💛 here’s a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want 😘😂) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA ♬ original sound - Bella Bradford

La star di TikTok Bella Bradford era malata terminale e all'età di 24 anni è morta a causa di una rara forma di cancro. In un video, la giovane australiana ha annunciato la propria morte e ha rivolto parole toccanti ai suoi fan.

Hai fretta? blue News riassume per te Bella Bradford, 24 anni, affetta da un cancro incurabile al muscolo mascellare, ha detto addio ai suoi fan in un toccante video su TikTok, nel quale ha annunciato la propria morte.

L'australiana è deceduta il 15 ottobre circondata dai suoi cari, come ha annunciato la sua famiglia nel post.

I suoi fan e i nuovi follower le hanno reso omaggio nei commenti come personalità di ispirazione.

Il messaggio della 24enne di considerare l'invecchiamento come un privilegio continua a commuovere molte persone anche dopo la sua scomparsa. Mostra di più

«Purtroppo la mia vita è finita, sono morta», ha annunciato Bella Bradford in un video caricato sul suo account TikTok il 31 ottobre.

La giovane ha voluto fare per l'ultima volta ciò che amava tanto: mostrare ai suoi fan come si preparava per la giornata e quali abiti e accessori sceglieva.

L'australiana è morta all'età di 24 anni a causa di un cancro, di cui parlava ripetutamente sui social media. Le era stato diagnosticato un rabdomiosarcoma all'età di 22 anni, ossia un tumore incurabile al muscolo della mascella.

Per cercare di salvarla le sono stati fatti interventi chirurgici, radioterapia e chemioterapia, ma alla fine ha perso la battaglia.

Nei suoi video condivideva i suoi outfit con i suoi oltre 20'000 follower e, prima di andarsene, ha voluto farlo per l'ultima volta: «Volevo fare un ultimo video di Get Ready With Me (preparatevi con me) perché amo farlo, come amo la moda».

L'influencer ha trovato conforto nei video di TikTok

Ma ora la sua battaglia è finita. Questo è stato il suo ultimo video. Bella lo ha registrato prima di morire di cancro il 15 ottobre. I parenti hanno annunciato sotto il post che la giovane si è spenta serenamente circondata dai suoi cari.

E poi ci sono le parole commoventi della stessa Bradford, che riportiamo: «Grazie mille per tutto il vostro amore e il vostro sostegno durante l'ultima fase della mia vita. Vi sono così grata. (...) Auguro a tutti voi una vita meravigliosa. E ricordate di godervi ogni giorno. Che privilegio è invecchiare!».

Le riprese video le hanno dato conforto negli ultimi mesi di vita e l'hanno anche messa in contatto con una comunità di persone molto simpatiche.

«Spero che tutti voi abbiate una vita meravigliosa»

I suoi sostenitori sono solidali con la morte della 24enne. Non sono solo i fan a parlare nei commenti, ma anche chi aveva appena scoperto Bella su TikTok è rimasto profondamente commosso. Un utente ha scritto: «Vorrei aver scoperto la sua pagina prima. (...) Si vede che luce splendente era».

Il cordoglio è grande e il numero di follower continua a crescere anche dopo la scomparsa della giovane. «Spero che tu abbia le ali più belle di sempre», ha scritto un fan. E un'altra persona ha commentato: «Che incredibile angelo ha ora il cielo».

Nel video si vede che l'australiana è stata segnata dai trattamenti intensivi: ha visibilmente difficoltà a parlare, ma ciononostante ce la fa e alla fine si rivolge di nuovo ai suoi fan: «Grazie a tutti voi per questa corsa selvaggia e meravigliosa.»

«Spero che abbiate una vita meravigliosa. Auguro a ognuno di voi solo il meglio».