Elisabetta II non era solo una regina simbolo di stabilità, ma anche una madre e nonna premurosa, come racconta Samantha Cohen, la sua ex assistente, la quale ha però svelato anche qualche bella chicca sulla sovrana.

Hai fretta? blue News riassume per te Elisabetta II era una figura riservata che trovava serenità a Balmoral, in Scozia, e si dedicava con cura ai dettagli durante le riunioni familiari.

La regina aveva un lato avventuroso, come dimostra la sua passione per la guida veloce e le cavalcate, spesso coinvolgendo le famiglie vicine.

Gentile e rispettosa con tutti, scriveva a mano i biglietti dei regali di Natale e non mostrava né voleva favoritismi, rendendosi una datrice di lavoro eccezionale. Mostra di più

Elisabetta II, oltre a essere una regina simbolo di stabilità e tradizione, coltivava con cura il ruolo di matriarca affettuosa. Samantha Cohen, una sua assistente australiana, ha condiviso ricordi toccanti e momenti famigliari vissuti con l'ex monarca britannica.

L'ex collaboratrice ha infatti rilasciato un'intervista al «Sunday Times», spiegando come la sua assistita era «una persona riservata» e adorava la serenità di Balmoral, in Scozia, dove trascorreva le estati e dove è deceduta l'8 settembre 2022 a 96 anni.

La sovrana non voleva essere solo una figura pubblica, ma anche una madre e una nonna premurosa. Durante l'estate, le piaceva ospitare i familiari, assegnando le stanze di persona e controllando tutto nei minimi dettagli per accogliere i suoi ospiti.

«Sfrecciava con le sue auto a Balmoral»

Cohen ha ricordato con un sorriso la passione di Elisabetta per la velocità alla guida: «Era una donna determinata: sfrecciava con le sue auto a Balmoral». La regina amava anche andare a cavallo, incrociando talvolta i figli di Samantha durante le sue cavalcate.

«A volte, mentre preparavo la colazione, i bambini mi dicevano: "Mamma! La regina è appena passata a cavallo!"». Elisabetta si assicurava che le famiglie intorno a lei si divertissero e si interessava alle loro attività.

Che fossero membri della sua famiglia o dipendenti, la regina li trattava sempre con gentilezza e attenzione, scrivendo persino a mano i biglietti dei regali di Natale per ognuno di loro.

L'assistente ha anche voluto sottolineare quanto la regina fosse «molto rispettosa» e priva di favoritismi: «Il mio compito era facilitare la sua vita quotidiana e lei, in cambio, era una datrice di lavoro eccezionale».