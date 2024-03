Le teorie cospirazioniste su Kate preoccupano il Regno Unito

L'annuncio era chiaro: a seguito di un'operazione, la principessa Kate non avrebbe partecipato a nessun appuntamento fino a dopo Pasqua. Ma, nell'era dei social media, la strategia comunicativa di Palazzo potrebbe non funzionare più. Anche perché c'è di mezzo un nuovo malinteso sulla data della prima apparizione pubblica della principessa. Per il Governo avverrà l'8 di giugno, ma Kensington Palace non ha confermato la notizia.

Hai fretta? blue News riassume per te Sono passati mesi dall'ultima volta che la principessa Kate ha fatto un'apparizione pubblica ufficiale. Si era mostrata sorridente davanti ai media in occasione della cerimonia di Natale.

In seguito è stata sottoposta ad un'operazione all'addome a cui è seguito l'annuncio da parte di Palazzo che si sarebbe ripresa entro Pasqua.

Da allora in Inghilterra circolano speculazioni su come stia la principessa del Galles. Il quotidiano inglese «The Sun» scrive di una «settimana di crisi», mentre il «Telegraph» riferisce che lo scrutinio online dei reali ha «raggiunto un nuovo livello di follia». Mostra di più

C'è un po' di confusione e un po' di preoccupazione in Gran Bretagna sul destino di Kate.

Kensington Palace, una delle più importanti residenze reali inglesi presso Londra, non ha confermato che la consorte dell'erede al trono britannico William tornerà sulla scena pubblica l'8 giugno per partecipare alla parata militare del «Trooping the Colour» a Londra durante le celebrazioni del compleanno di re Carlo III, come invece annunciato in precedenza dal ministero della difesa del governo di Rishi Sunak.

Secondo quanto si legge sui media del Regno Unito, la corte si è limitata ad aggiungere che farà un annuncio ufficiale a tempo debito rispetto alla presenza della principessa.

E questa situazione, ovviamente, aumenta le speculazioni, già numerose, sulle reali condizioni della 42enne.

L'ultima apparizione pubblica ufficiale più di due mesi fa

L'ultima apparizione pubblica ufficiale di Kate è avvenuta mesi fa. Da allora più nulla, salvo una foto «rubata» che un sito statunitense ha pubblicato lunedì in cui la si vede, nascosta dietro degli occhialoni da sole, come passeggera di un'auto guidata dalla madre vicino al Castello dei Windsor.

L'ultima volta che era apparsa in pubblico lo ha fatto insieme al marito, il principe William, e ai loro tre figli, quando la principessa ha partecipato alla funzione natalizia della famiglia reale il giorno di Santo Stefano, ridendo e salutando come suo solito.

Il fatto che non si sia più fatta vedere da allora non è un fatto molto degno di nota, siccome il 17 gennaio Buckingham Palace aveva già annunciato che Kate si stava riprendendo da un'operazione addominale programmata e che quindi non avrebbe partecipato ad alcun appuntamento pubblico fino a dopo Pasqua. Manca ancora un mese, eppure l'agitazione nel Regno Unito sta crescendo.

Una vecchia regola in difficoltà

Questo è dovuto alla stampa britannica, che di solito si accanisce su ogni dettaglio: di che colore è il vestito della principessa, cosa vuole esprimere con i suoi gioielli, con quanta grazia sorride. Per settimane però non si è parlato sul suo stato di salute. La famiglia reale ha chiesto privacy e si è opposta alla famigerata «yellow press» (la stampa scandalistica, ndt).

«Kensington Palace riferirà quindi sui progressi di Sua Altezza Reale solo se saranno disponibili nuove importanti informazioni», ha dichiarato all'annuncio dell'operazione.

Non sono stati forniti dettagli sulla sua malattia, se non che non si tratta di cancro. Ma la vecchia regola di Palazzo never complain, never explain, la celebre mai lamentarsi, mai dare spiegazioni, a cui la defunta regina Elisabetta II si è sempre attenuta, sta diventando sempre più difficile da rispettare nell'era dei social media.

«Settimana di crisi» per i reali

È stato proprio il marito di Kate a dare il via alle voci. Quando martedì di settimana scorsa William ha annullato un importante evento reale con breve preavviso «per motivi personali», sul web si è scoperchiato il vaso di Pandora.

Le voci sui social network si sono diffuse al punto che, con varie teorie di cospirazione che imperversavano incontrollate, Kensington Palace si è sentito in dovere di fare un altro annuncio che diceva più o meno così: la principessa si sta riprendendo e sta bene.

Ma non è servito. E anche l'umore allegro dell'erede al trono durante il Welsh National Day di venerdì non ha fatto nulla per calmare le speculazioni.

La spiegazione «non soddisfa la curiosità moderna», ha lamentato il «Telegraph», criticando il fatto che il royal-watching, lo «scrutinio reale» su internet abbia «raggiunto un nuovo livello di follia».

Il «Sun» ha scritto di una «settimana di crisi» (quella passata). Anche la BBC ha parlato di «un dilemma reale mentre la curiosità del pubblico sulla salute di Kate aumenta».

La principessa non è affatto l'unico membro di alto rango della famiglia reale ad essere ora indisponibile a causa di una malattia. Il suocero re Carlo III (75 anni) è malato di cancro e al momento non partecipa ad alcun appuntamento pubblico. Non ci sono però così tante voci che riguardano il monarca.

Perché non ci sono voci su Carlo?

«L'insaziabile appetito di notizie sulla principessa non è stato aiutato dalla percezione che il re sia molto più aperto sulla sua diagnosi di cancro», ha commentato Rhiannon Mills, corrispondente dei reali di Sky News.

Carlo ha salutato i presenti da lontano mentre si recava in chiesa. È stato fotografato mentre leggeva gli auguri di pronta guarigione e mentre ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak per un'udienza davanti alla telecamera.

Gli esperti ritengono che il paragone sia ingiusto. «È il capo di Stato», sottolinea Mills. Non solo della Gran Bretagna, ma anche di un'altra dozzina di Paesi. Mentre Kate non ha una carica costituzionale.

Secondo Mills, Carlo si trova quindi in una posizione diversa rispetto alla principessa. Il re vuole inviare un messaggio video in occasione del Commonwealth Day, una delle date più importanti del calendario reale. «Devo essere visto per essere creduto», ha detto la sua defunta madre.

Il Palazzo non ha quasi nessun rappresentante fisso

La monarchia, che sotto il re è stata snellita, ha bisogno dei suoi rappresentanti. Senza Carlo e Kate, non ci sono quasi reali che partecipano agli appuntamenti. I subentranti sono in primis la regina Camilla (76 anni) e sua cognata, la principessa Anna (73 anni) con William. Poi inizia quasi il secondo livello, con il fratello minore del monarca, il principe Edoardo, e sua moglie, la duchessa Sophie (entrambi 59 anni).

In particolare Camilla negli ultimi tempi ha avuto molti più appuntamenti di quelli effettivamente previsti dalla sua agenda, come riporta il Sun. Ma anche la regina ha bisogno di rilassarsi. Secondo il giornale, presto partirà per una vacanza all'estero. Tuttavia questo porta a nuove preoccupazioni.

L'esperta di reali Ingrid Seward ha dichiarato al Sun: «Questo solleverà la questione di chi è al comando in un momento così cruciale in cui tanti importanti reali sono fuori gioco».