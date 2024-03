Ecco come sta la principessa Kate dopo l'intervento all'addome

La famiglia reale dovrà fare a meno della principessa Kate ancora fino a dopo Pasqua, quando dovrebbe essersi ripresa dall'intervento addominale che ha subito in gennaio (foto d'archivio). IMAGO/i Images

Come sta la principessa Kate? La moglie del principe William è rimasta lontana dai riflettori da quando è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale a gennaio. Adesso il Palazzo torna a rassicurare i fan della famiglia reale.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale a gennaio.

I fan della famiglia reale sono preoccupati.

Adesso il Palazzo sottolinea ancora una volta che la moglie del principe William si riprenderà fino a dopo Pasqua. Mostra di più

Da quando la principessa Kate ha subito un intervento chirurgico addominale nel gennaio 2024, quasi nessuna informazione è trapelata da Buckingham Palace al mondo esterno. Per questo motivo su internet ci sono sempre più speculazioni su quello che sta succedendo alla moglie del principe William, alcune delle quali molto ironiche.

Una teoria su «X» (ex Twitter) è che la principessa del Galles si sia tagliata la frangia e ora debba lasciarla crescere prima di poter tornare di nuovo in pubblico: «Gente, lasciate in pace Kate Middleton così potrà farsi crescere la frangia in pace», scrive un utente del social network.

guys let Kate Middleton grow out her bangs IN PEACE — Sarah⸆⸉ (@Champagne_Pr0bs) February 28, 2024

Scherzi a parte, quando l'erede al trono ha annullato la sua visita alla cerimonia funebre per il suo defunto padrino, i fan dei reali si sono seriamente preoccupati per la 42enne.

Kate si sta ancora riprendendo dall'intervento

Il Palazzo si è sentito in dovere di rilasciare un'altra dichiarazione, anche se era già stato comunicato che l'operazione era andata bene e che Kate si sarebbe ripresa fino a dopo Pasqua.

Un portavoce della principessa ha ora annunciato: «Siamo stati chiari fin dall'inizio che la principessa del Galles sarebbe stata fuori servizio fino a dopo Pasqua e che Kensington Palace avrebbe fornito informazioni solo se fosse successo qualcosa di importante», ha dichiarato a vari media come «People». E viene sottolineato ancora una volta che la moglie di William «sta bene».

Il tedesco «Bild» ha parlato anche con un impiegato di Palazzo. Secondo quest'ultimo è «strano» che non venga reso pubblico nulla sulla salute della principessa. D'altra parte rassicura che non ha visto segnali a corte che potessero far pensare che la 42enne fosse in cattive condizioni.