Il principe Andrea alla guida dei reali, britannici inorriditi

Il principe Andrea ha guidato i reali britannici alla cerimonia di commemorazione di Re Costantino di Grecia. Nella foto cammina accanto alla sua ex moglie Fergie. Imago/Images

Re Carlo III e il principe William hanno dato buca alla cerimonia di commemorazione del Re di Grecia. Il principe Andrea è saltato quindi improvvisamente al centro dell'attenzione pubblica. Secondo un avvocato delle vittime di Epstein questo rappresenta un messaggio sbagliato.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III ha cancellato tutti i suoi impegni ufficiali a causa del trattamento contro il cancro.

Il principe William ha dovuto annullare la sua partecipazione alla cerimonia commemorativa di Re Costantino di Grecia con poco preavviso.

Secondo la stampa britannica, il principe Andrea ha quindi guidato la Famiglia Reale durante l'evento, con un «sorriso sinistro» e mancanza di empatia. Mostra di più

Quella che era stata dichiarata un'«occasione privata di famiglia» è ora sotto gli occhi di tutti: a causa delle assenze di re Carlo III e del principe William, il principe Andrea ha guidato i parenti alla cerimonia commemorativa di re Costantino di Grecia.

Il reale, coinvolto nello scandalo Epstein, si è mostrato sorridente insieme all'ex moglie Fergie.

Ma i britannici sono inorriditi da questa apparizione. L'avvocato delle vittime dell'imprenditore incriminato, Spencer Kuvin, ha dichiarato al Mirror: «È un insulto alle vittime Jeffrey Epstein in tutto il mondo che Andrea si faccia vedere a un evento del genere».

Secondo Kuvin, questo non dovrebbe «mai accadere» perché manda un messaggio globale «sul fatto che sarà accolto di nuovo nella vita reale».

Anche perché sembra agire con autorità e un «sorriso sinistro».

Il principe Andrea manca di empatia?

Il Daily Beast scrive che Andrea è «stato riammesso come membro a pieno titolo tra i reali britannici, anche se non rappresenta l'istituzione». Il principe voleva tornare alla vita pubblica, quindi l'opportunità sarebbe stata giusta per lui.

Anche il Mirror lo ha criticato per il comportamento irrispettoso. Secondo il giornale, Andrea ha riso a una cerimonia commemorativa di un monarca defunto, dimostrando una mancanza di empatia.

Il principe degli scandali è inaspettatamente tornato alla ribalta perché re Carlo ha annullato tutti gli impegni pubblici a causa del suo trattamento contro il cancro.

Anche William non ha potuto partecipare alla cerimonia commemorativa, disdicendo con breve preavviso. Il Palazzo ha confermato che la cancellazione non ha nulla a che fare con la salute della moglie Kate.