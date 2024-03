Harry fuori di sé dopo la batosta in tribunale: «Voglio il nome di chi ha deciso»

Il principe Harry è arrabbiato dopo la sconfitta in tribunale. Andy Stenning/Daily Mirror Pool via AP/dpa

Il principe Harry è fuori di sé dopo aver perso la causa in tribunale. Secondo una fonte a lui vicina, il duca di Sussex voleva conoscere i nomi dei responsabili. La disputa legale riguardava la scorta da parte della polizia durante i soggiorni in Inghilterra della famiglia del secondogenito di re Carlo.

Il 39enne aveva chiesto per sé e per la sua famiglia la protezione della polizia in Inghilterra e che lo Stato pagasse per la scorta.

Tuttavia la corte si è pronunciata contro, un verdetto che ha fatto arrabbiare il duca di Sussex che ha chiesto addirittura i nomi dei responsabili. Mostra di più

Il 2024 non è iniziato bene per il principe Harry. Al padre, re Carlo III, è stato diagnosticato un cancro, mentre lui ha perso in tribunale a Londra.

Di cosa si trattava? Il 39enne ha fatto un ricorso perché voleva ottenere in tribunale il diritto alle stesse precauzioni di sicurezza del resto della famiglia reale.

Dato che il secondogenito del re vive ormai da tempo negli Stati Uniti, il suo status di sicurezza è stato declassato. L'Alta Corte londinese ha stabilito che contro il duca di Sussex non c'è stata alcuna ingiustizia procedurale nella prima sentenza del tribunale.

Uno schiaffo giudiziario per Harry che non si dà pace. I media britannici riferiscono che il principe è furioso e che vuole il nome dei responsabili della decisione.

Harry rinuncerà addirittura alla cittadinanza?

Proprio di recente, il figlio minore ha dichiarato in una rara intervista televisiva che sta valutando la possibilità di accettare la cittadinanza americana.

Come ha spiegato un avvocato al britannico «Mirror» questo potrebbe avere una serie di conseguenze per il principe. All'emittente statunitense ABC quest'ultimo ha detto con nonchalance: «La cittadinanza americana è un pensiero che mi ha attraversato la mente, ma certamente non è una cosa che abbia la massima priorità in questo momento».

Se Harry diventasse effettivamente un americano, perderebbe tutti i titoli reali, spiega l'avvocato. Il quotidiano inglese scrive che dovrebbe rinunciare al titolo di principe e alla lealtà verso suo padre e alla famiglia reale britannica. Un’altra battaglia giudiziaria potrebbe essere dunque imminente.