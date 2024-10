Lisa Marie Presley ha tenuto il cadavere del figlio a casa per due mesi

Lisa Marie Presley con il figlio Benjamin Keough IMAGO/MediaPunch

La cantante non riusciva a staccarsi dal figlio Benjamin Keough, suicidatosi a 27 anni nel luglio 2020.

Hai fretta? blue News riassume per te Emergono dettagli agghiaccianti dall'autobiografia postuma di Lisa Marie Presley.

La figlia di Elvis Presley ha tenuto il cadavere del figlio suicida Benjamin Keough a casa per due mesi, non riuscendo a trovare la forza per staccarsene.

Lisa è riuscita a mantenere all'interno della dependance la temperatura necessaria per preservare il corpo del figlio a cui «si era abituata, di cui si prendeva cura e che continuava a tenere lì». Mostra di più

Emergono dettagli agghiaccianti dall'autobiografia postuma di Lisa Marie Presley. La figlia di Elvis Presley ha tenuto il cadavere del figlio suicida Benjamin Keough a casa per due mesi, non riuscendo a trovare la forza per staccarsene.

La rivelazione shock è presente nel memoir «From Here to the Great Unknown», completato dalla figlia Riley e rilasciato a quasi due anni dalla scomparsa di Lisa, morta a 54 anni nel gennaio 2023.

Lisa non riusciva a decidere dove seppellire il figlio Ben, suicidatosi a 27 anni nel luglio 2020: se alle Hawaii o a Graceland, la tenuta di Memphis della famiglia Presley.

«La mia casa ha una camera da letto separata, in stile casitas, e ho tenuto Ben lì per due mesi. Non c'è una legge specifica in California che ti obbliga a seppellire una persona defunta immediatamente», ha scritto Lisa, come riporta il Page Six. «Ho trovato una persona che lavorava alle pompe funebri molto empatica... Ha detto: «Porteremo Ben Ben da te"»

Ecco come ha fatto

Lisa è riuscita a mantenere all'interno della dependance la temperatura necessaria per preservare il corpo del figlio a cui «si era abituata, di cui si prendeva cura e che continuava a tenere lì».

La cantante ha inoltre chiesto a un tattoo artist di osservare il cadavere del ragazzo, in modo che potesse fare a lei e a Riley dei tatuaggi che corrispondessero a quelli del loro caro. «Lisa Maria Presley aveva appena chiesto a quel povero uomo di osservare il corpo del figlio morto, che si trovava proprio accanto a noi, nella casita. Ho avuto una vita estremamente assurda, ma questo momento è sicuramente nella top 5».

La stessa Lisa Marie aveva ammesso: «Penso che chiunque altro si spaventerebbe a morte se avesse il proprio figlio lì in quel modo. Ma non io».

Dopo il tatuaggio, Lisa ha deciso di dire addio al corpo di Ben, che oggi riposa accanto a Elvis a Graceland. Anche Lisa è stata sepolta accanto a loro.

