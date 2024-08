Lizzo

La popstar annuncia di volersi allontanare momentaneamente dalla musica.

Hai fretta? blue News riassume per te La cantante di «About Damn Time» ha affermato che si prenderà una pausa.

L'annuncio è stato lanciato da Lizzo tramite i suoi canali social.

La star era stata denunciata per molestie sessuali nel 2023. Mostra di più

Lizzo annuncia di volersi concedere un anno sabbatico.

La cantante di «About Damn Time» al momento si trova in vacanza a Bali, e in una serie di scatti su Instagram è apparsa serena su un balcone con indosso un costume intero, circondata dalla natura e sotto una pioggia battente.

«Mi prendo un anno sabbatico, voglio proteggere la mia pace», ha annunciato.

Nel corso del weekend, Lizzo ha aggiornato i fan sull'andamento del suo viaggio, condividendo scatti in piscina e nella sua casa vacanze. «Sfortunatamente sto postando troppe foto in bikini!», ha scritto in un post.

Fra depressione e molestie sessuali

Dopo una battaglia contro la depressione, la cantante ha fornito un aggiornamento sulla sua salute mentale a maggio, rivelando: «Negli ultimi 10 mesi sono stata felice come non mai. La cosa strana della depressione è che non sai di esserci dentro finché non ne sei fuori. Non sono più spensierata come una volta. Ma la nuvola scura che mi seguiva ogni giorno si sta finalmente diradando. Il mio sorriso ha raggiunto di nuovo gli occhi e questa è una vittoria».

Ad agosto 2023, tre ex ballerine hanno denunciato Lizzo per molestie sessuali e per aver creato un ambiente di lavoro tossico e ostile. La star ha negato le accuse, bollandole come «storie sensazionalistiche».

La causa è al momento sospesa.

