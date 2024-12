Lo sfogo della moglie di Bruce Willis: «Perché lui? Perché noi?»

Emma Heming Willis ricorda con amarezza il giorno del 17esimo anniversario dell'inizio della love story con Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale.

Covermedia Covermedia

Emma Heming Willis affida a un post su Instagram tutta la sua frustrazione e il suo dolore per la condizione in cui versa da anni il marito Bruce Willis. E lo fa proprio nel giorno del 17esimo anniversario dell'inizio della love story con l'attore di «Die Hard».

«17 anni di noi», ha scritto la 46enne, a commento di uno scatto di uno dei loro primi incontri.

All'attore è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, una malattia degenerativa che comporta sintomi come difficoltà nel linguaggio, cambiamento della personalità e del comportamento, perdita delle capacità motorie e spasmi muscolari.

«Perché lui, perché noi?»

«Gli anniversari solitamente portano entusiasmo», continua Emma. «Ora, a essere sincera, suscitano in me una marea di emozioni, lasciandomi con un peso nel cuore e un nodo allo stomaco. Mi concedo 30 minuti per chiedermi "perché lui, perché noi", per sentire la rabbia e il dolore. Poi mi scuoto e torno a quello che è. E quello che è... è amore incondizionato. Mi sento fortunata a sapere cos'è, e tutto questo è grazie a lui. Rifarei tutto altre mille volte, senza esitazione».

La coppia si è sposata nel 2009 e condivide due figlie, Mabel, 12, e Evelyn, 10.

Emma è sempre stata molto aperta sulla condizione di Bruce e sulle difficoltà del doversi occupare di lui. Nel marzo 2023, l'ex modella ha ammesso di aver «pianto tutte le mattine», nei giorni antecedenti al compleanno del marito.

«Penso sia importante che vediate tutti lati di questa situazione», ha detto in un video. «Leggo spesso messaggi da parte di persone che mi dicono: «Sei così forte. Non so come tu faccia». Non ho una scelta. Vorrei fosse così, ma ho due figlie da crescere in questa situazione».

Bruce è padre anche di Rumer, 36, Scout, 33, e Tallulah, 30, avute con l'ex moglie Demi Moore.