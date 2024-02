Matteo Berrettini

Dal flop in ambito sportivo alla fine della liaison con Melissa Satta: il tennista si apre nell’intervista rilasciata in conferenza stampa.

In una recente conferenza stampa online, Matteo Berrettini ha condiviso i dettagli della sua decadenza sportiva e aperto il cuore sulla fine della liaison con Melissa Satta.

Con tono positivo e guardando al futuro, il tennista ha anticipato il suo ritorno in campo.

«Mi sto allenando intensamente e mi sento in ottima forma, probabilmente più concentrato che mai. È stato un periodo difficile, non sono riuscito a giocare e competere come avrei voluto. Ho attraversato momenti di grande sofferenza», ha ammesso Berrettini, evidenziando la sua resilienza e il desiderio di ritornare a competere al massimo livello.

Il tennista ha anche parlato dell'importanza del suo nuovo allenatore, Francisco Roig.

«Mi sto trovando molto bene con lui, ha un metodo in cui crede molto, che ha condiviso anche con Rafa. È un allenatore molto tecnico e stiamo lavorando anche su come colpire la palla e su come mettermi bene sia nella parte superiore che nella parte inferiore del corpo. Include a 365 gradi il mio tennis, mi dà tanti stimoli. Trovare quel nuovo stimolo è fondamentale. Mi sto trovando molto bene, grandissima energia».

Berrettini ha poi riflettuto sulle difficoltà incontrate, sottolineando come gli infortuni abbiano avuto un impatto sia fisico che mentale sulle sue performance sportive.

«È sempre partito tutto dal corpo. Non sentendomi bene fisicamente, quello che è successo è che mi sono sentito stanco di dover superare questi problemi fisici e sono andato giù. Non ho trovato l’energia giusta, come se avessi esaurito quel serbatoio che mi ha fatto sempre tornare più forte. Non sapevo a cosa aggrapparmi. Le due cose vanno di pari passo. Ora anche gli acciacchi li sento meglio perché sto bene di testa anche».

Con Melissa Satta «un rapporto bellissimo e intenso»

E alla inevitabile domanda sulla relazione naufragata con Melissa Satta, il giovane tennista ha confermato.

«Non stiamo più insieme con Melissa e sapevo che sarebbe uscita la domanda. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso e abbiamo una grandissima stima. Non andrò oltre questo perché non mi piace andare sulla mia vita privata. Non è successo niente e posso solo ringraziarla per mesi bellissimi e intensi nonostante tutte le difficoltà del caso».

