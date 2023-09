Meghan Markle non ballava in modo così allegro da molto tempo

Harry e Meghan sono apparsi rilassati fianco a fianco durante la loro visita agli Invictus Games a Düsseldorf. IMAGO/Beautiful Sports

La scorsa settimana Harry e Meghan hanno partecipato agli Invictus Games di Düsseldorf. Un momento speciale si è verificato durante il concerto finale di Sam Ryder, come mostra un video pubblicato sul web.

Hai fretta? blue News riassume per te La scorsa settimana il principe Harry e la duchessa Meghan hanno visitato gli Invictus Games, i giochi sportivi per i soldati rimasti disabili dopo la guerra, a Düsseldorf.

Nella serata finale dell'evento organizzato da Harry, Meghan ha cantato e ballato con grande entusiasmo.

Un momento speciale lo ha vissuto durante il concerto di Sam Ryder, come testimonia un video diffuso dal cantautore britannico Mostra di più

Mano nella mano, il principe Harry e sua moglie Meghan hanno partecipato la scorsa settimana alla competizione degli Invictus Games, l'evento sportivo per i veterani di guerra rimasti disabili, a Düsseldorf.

La coppia si è seduta tra i tifosi di entrambe le squadre e si è goduta la partita, che gli ucraini hanno vinto 8 a 6. I fan australiani hanno colto l'occasione per scattare una foto ricordo con i duchi di Sussex.

Se si crede alle immagini dei media, in Germania marito e moglie hanno trascorso dei momenti meravigliosi insieme. Meghan non solo ha pianto per il discorso di suo marito, ma è apparsa anche rilassata al concerto finale di Sam Ryder, come non accadeva da molto tempo.

Sam Ryder pubblica un video di Meghan

Durante l'esibizione del cantautore britannico, Meghan ha ballato e cantato con grande entusiasmo. E ha creato anche un momento speciale, come dimostra un video del cantante pubblicato su Instagram.

Durante la sua esibizione, Ryder non solo ha avuto l'onore di cantare la sua canzone con la duchessa, ma ha potuto anche batterle il pugno mentre camminava tra le file di spettatori.

Il musicista ha celebrato questo momento speciale su Instagram, mentre i suoi fan hanno complimentato Meghan.

Un follower ha commentato: «Ho adorato il pugno di Meghan. Si capiva che si stava divertendo». Un altro utente ha osservato: «Grazie per l'apparizione alla cerimonia di chiusura degli Invictus Games. Una cosa grandiosa».