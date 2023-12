Michelle Hunziker parla per la prima volta della relazione con Alessandro Carollo

Michelle Hunziker e il suo nuovo amore, l'osteopata romano Alessandro Carollo. Instragram

Michelle Hunziker per ora rivela solo pochi dettagli sulla sua relazione con l'osteopata italiano Alessandro Carollo. In un'intervista, parla per la prima volta del suo nuovo amore.

La conduttrice ha anche rivelato come il dottor Alessandro Carollo è stato accolto dalle figlie.

Michelle vuole proteggere la sua nuova vita sentimentale ancora per un po'. Mostra di più

Il 2023 ha portato la felicità a Michelle Hunziker. Di recente è uscita allo scoperto sulla sua vita sentimentale e ha mostrato per la prima volta su Instagram il suo nuovo fidanzato, il dottor Alessandro Carollo di Roma.

In occasione del gala televisivo di beneficenza «Ein Herz für Kinder» a Berlino, Michelle ha parlato del suo compagno, come rende noto la rivista popolare germanica «Gala».

Quando le è stato chiesto di Carollo, la presentatrice elvetica, visibilmente raggiante, ha detto alla telecamera: «Sto molto bene», e ha aggiunto: «Sono felice, sto proteggendo questo nuovo amore. Non voglio parlarne troppo. Vediamo cosa succede».

È la prima volta che la showgirl conferma pubblicamente la sua nuova relazione.

I figli della Hunziker lo hanno già conosciuto

Nell'intervista, la madre di tre figli rivela anche che le sue figlie hanno già conosciuto il dottore. Essendo lei stessa nel mondo dello spettacolo e quindi sotto i riflettori, è importante per lei non nascondere nulla alle figlie.

Dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti, la conduttrice italo-svizzera ha avuto la figlia maggiore Aurora. Dal secondo matrimonio con Tomaso Trussardi, durato dal 2014 al 2022, sono nate le bambine Sole e Celeste.