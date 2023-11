A corto di fiato: Michelle Hunziker da Giovanni Zarella. ZDF

Michelle Hunziker ha dimostrato il suo talento anche come cantante durante lo show di Giovanni Zarrella sulla ZDF. Ha dato fin troppo durante la sua esibizione, tanto da restare senza fiato, ma ha così fatto capire a un altro conduttore tedesco, Thomas Gottschalk, cosa si perderà la prossima settimana. Ecco perché.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker è apparsa al «Giovanni Zarrella Show» su ZDF.

La presentatrice svizzera ha cantato un medley di successi italiani insieme al conduttore tedesco.

Ha messo così tanto impegno nell'esibizione che alla fine ha chiesto scherzosamente dell'ossigeno.

Giovanni Zarrella era visibilmente orgoglioso di avere la 46enne nel suo show.

E non ha resistito alla tentazione di lanciare una frecciatina al collega Thomas Gottschalk. Mostra di più

Vestita con un abito aderente rosso fuoco, Michelle Hunziker scende le scale nello studio del «Giovanni Zarrella Show».

Il conduttore italo-tedesco è entusiasta di avere la collega svizzera come ospite: «È una grande star in Germania, Svizzera, Austria e Italia. Vive nella Bella Italia, è arguta, è divertente, è bella. E non sarà da Thommy la prossima settimana, ma è con me oggi: questa è Michelle Hunziker!».

Una risposta diretta alle critiche di Gottschalk alla Hunziker?

Il pubblico si scatena, la frecciatina - nemmeno tanto velata - è stata scagliata. E per due motivi. Da un lato, perché la 46enne mancherà davvero a molti spettatori nella puntata finale di «Wetten, dass...?», in programma sabato 25 novembre, condotta appunto da Thomas Gottschalk (ossia «Thommy»).

D'altra parte, perché l'altro presentatore tedesco aveva sottilmente insinuato, in un'intervista, che la sua ex co-conduttrice aveva perso la sua arguzia. «Michelle era una collega piacevolmente spontanea, un personaggio che potevo tirare in ballo in qualsiasi momento e lei sapeva come rispondere a tono», aveva spiegato Gottschalk, aggiungendo che poi Michelle Hunziker ha perso questa scioltezza.

Quindi Giovanni Zarrella, con il suo elogio alla presentatrice svizzera («arguta», «divertente» e «bella»), sembra aver reagito proprio direttamente a queste accuse.

L'orgoglio dell'italo-tedesco di avere la bella svizzera con sé nello show è stato sottolineato in continuazione.

«Arguta, divertente, bella»: Giovanni Zarrella (a destra) su Michelle Hunziker. ZDF

Hunziker a Zarrella: «Sei pazzo. Mi stai uccidendo!»

In ogni caso, Michelle Hunziker sembra apprezzare. E ricambia e si vendica con un complimento a Zarrella: è entusiasta della sua visita a Milano per il programma televisivo della 46enne sulla televisione italiana.

Garanzia per i momenti salienti delle sfilate tedesche: Michelle Hunziker alla sua seconda apparizione. ZDF

Poi arriva il momento di cantare. Con un gran medley di canzoni evergreen italiane, come «Sempre, sempre» (di Al Bano e Romina Power), «Nel blu dipinto di blu» (Domenico Modugno), ma anche «Sarà perché ti amo» e «Mamma Maria» (Ricchi e Poveri), Michelle Hunziker dà il massimo.

Arriva alla fine, ma chiaramente senza fiato e chiede a Zarrella: «Hai un po' di ossigeno?». Ridendo e ancora ansimando, aggiunge: «Sei pazzo, mi stai uccidendo!».

Radiosa e affascinante come sempre: Michelle Hunziker da Giovanni Zarrella. ZDF

Zarrella prende la cosa con calma e sottolinea: «È così bello averti qui stasera!».

Alla fine dello spettacolo, Michelle Hunziker torna sul palco. Questa volta, canta un medley «ZDF Hit Parade», sottolineando il suo valore come fornitrice di momenti salienti nei programmi televisivi tedeschi.

Thomas Gottschalk riconsidererà il suo giudizio dopo questa performance?