Michelle Hunziker. KEYSTONE

Il cantante tedesco Roland Kaiser pubblicherà presto un nuovo album, dal titolo «Goldene Weihnachtszeit» («Natale dorato»). E la cosa che potrebbe interessare molto anche i fan svizzeri del pop è che è previsto un duetto con... Michelle Hunziker.

Hai fretta? blue News riassume per te Manca ancora un po' a Natale, ma è già arrivato un primo regalo: Michelle Hunziker canta un duetto insieme a Roland Kaiser.

La popstar 71enne pubblicherà il suo nuovo album «Goldene Weihnachtszeit» il 10 dicembre.

Il disco conterrà la canzone «Baby, It's Cold Outside», che Kaiser ha cantato insieme alla presentatrice svizzera. Mostra di più

Mentre Thomas Gottschalk modererà per l'ultima volta «Wetten, dass..?» senza Michelle Hunziker, sua collega e spalla da molto tempo nel programma (il 25 novembre verrà messa in onda l'ultima puntata, ma senza Michelle), Roland Kaiser ha preso in simpatia la 46enne svizzera. Almeno per la sua voce.

La popstar tedesca, 71 anni, ha infatti registrato insieme alla presentatrice la canzone «Baby, It's Cold Outside» per il suo album di Natale, che uscirà il 10 dicembre.

Volete sentire come duettano Kaiser e la Hunziker insieme? Ecco:

Michelle Hunziker: «Non è stata una buona idea»

«La prima volta che ho visto Michelle era ospite in uno show di Helene Fischer, durante il quale le due hanno cantato insieme», afferma Roland Kaiser in un'intervista al quotidiano tedesco «Bild».

E continua: «Penso che sia una donna molto simpatica e anche molto intelligente, che si presenta in modo molto positivo in TV. Michelle è una collega molto professionale, che affronta il suo lavoro con grande serietà. Ho quindi pensato che potesse essere una buona soluzione».

Roland Kaiser ha cantato con Michelle Hunziker la canzone «Baby, It’s Cold Outside» per il suo album di Natale, in uscita il 10 dicembre. Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Il cantante tedesco ha ragione: «Baby, It's Cold Outside» non è la prima apparizione di Michelle Hunziker come cantante. Nel 2006 ha infatti provato a cantare in pubblico per la prima volta.

A quel tempo ha cantato la canzone «From Noon Till Midnight»:

Anni dopo, in un'intervista a blue News, la Hunziker ha dichiarato: «Ho fatto quel disco perché poco dopo avrei interpretato Sally Bowles nel musical ‹Cabaret›. Pensavo che fosse un buon modo per prepararsi. Ma col senno di poi, posso dire che non è stata una buona idea».

Nel 2017, Michelle si è comunque cimentata nuovamente nel canto. Ha infatti registrato un duetto con Al Bano.

Due anni dopo, Helene Fischer la invitò a esibirsi di nuovo con lei nel suo show natalizio. Il duetto, una cover della ballata di Andrea Bocelli «Fall On Me», non piacque però a tutti.

Roland Kaiser si ritirerà presto?

Cantare in duetto è come giocare la finale di Champions League. Così ora Michelle Hunziker ha deciso di fare di nuovo questo passo, insieme appunto a Roland Kaiser.

L'album in uscita «Goldene Weihnachtszeit» è il culmine di un anno speciale per la popstar tedesca. In estate, Kaiser ha conquistato il primo posto nelle classifiche del suo Paese con il suo 30mo album «Perspektiven».

«Naturalmente sono contento che dopo tanti anni riesco ancora a convincere il pubblico con produzioni contemporanee», ha dichiarato Kaiser alla Bild.

Il 30esimo album, il numero uno in classifica: non sarebbe il momento ideale per un addio ai palchi e quindi per una meritata pensione? Roland Kaiser pensa di no: «Sai, è ancora troppo presto. Sono in salute e mi piace il mio lavoro».