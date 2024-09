Mick Jagger

Melanie Hamrick contro i detrattori: «Non faccio del male a nessuno. Fatevi gli affari vostri»

Covermedia

La differenza d'età non rappresenta un problema per Melanie Hamrick, compagna di Mick Jagger. L'ex ballerina 37enne ammette di non avere mai pensato ai 44 anni che la separano dal rocker dei Rolling Stones, che a luglio ha compiuto 81 anni.

«Non ci penso. Ognuno poi può avere la propria opinione», ha dichiarato al The Times. «Se ti soffermi sempre sulle opinioni altrui, indipendentemente dalla fase di vita in cui ti trovi, avrai sempre un problema e ti soffermerai ad analizzare tutto».

«Se sono felice?», ha continuato Hamrick. «Sì. Se le persone della mia vita sono felici? Sì. Sto facendo del male a qualcuno? No. Ok, allora gli altri possono anche farsi gli affari loro».

Conosciuti nel backstage di un concerto a Tokyo nel 2014

I due si sono conosciuti nel backstage di un concerto dei Rolling Stones a Tokyo nel 2014. La storica compagna di Jagger, L'Wren Scott, si è suicidata nel marzo dello stesso anno. Dopo la tragica morte, Mick ha dichiarato di non riuscire a capacitarsi del motivo per cui «l'amore della mia vita e la mia migliore amica avesse posto fine alla sua vita in un modo così tragico».

Pochi mesi dopo, Jagger si era già fidanzato con Melanie. Nel 2016, la coppia ha avuto un bambino, Deveraux 'Devi' Octavian Basil Jagger, ottavo figlio del musicista.

Gli altri figli di Mick, avuti da cinque donne diverse, sono Karis, nata dalla relazione con Marsha Hunt; Jade, avuta con l'ex moglie Bianca Jagger; James, Georgia e Gabriel, avuti con Jerry Hall; e Lucas, nato dalla relazione con Luciana Gimenez Morad.

Covermedia