Morte di Matthew Perry, dopo due giorni il cast di «Friends» rompe il silenzio: «Siamo devastati»

Matthew Perry

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno rilasciato un comunicato a due giorni dalla tragica scomparsa dell’ex co-star.

Gli attori di «Friends» rompono il silenzio a due giorni dalla tragica e improvvisa morte di Matthew Perry.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno rilasciato un comunicato congiunto, in cui hanno espresso tutto il loro dolore per la perdita dell’amico ed ex co-star.

«Siamo tutti letteralmente devastati per la perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia», recita la nota affidata a People. «C’è molto da dire, ma al momento vogliamo prenderci un momento per elaborare il lutto e processare questa grave perdita».

I cinque attori hanno aggiunto: «Col tempo diremo di più, nel modo e nei tempi che riterremo opportuni. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore vanno alla famiglia di Matty, ai suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo».

Due anni fa la sua autobiografia

Perry era noto per aver interpretato il ruolo di Chandler Bing con Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc e Schwimmer nelle dieci stagioni di «Friends», andate in onda tra il 1994 e il 2004.

Nel 2021 si sono riuniti per uno speciale della sitcom. Lisa ha inoltre scritto la prefazione dell’autobiografia dell’ex co-star, «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», pubblicata lo scorso anno.

Perry è stato trovato privo di vita all’interno di una vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles. Aveva 54 anni.

L’autopsia è stata completata, ma servirà attendere i risultati dell’esame tossicologico per stabilire il motivo del decesso.

Covermedia