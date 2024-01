È morto David Gail, il fidanzato di Brenda in «Beverly Hills 90210»

David Gail e Shannen Doherty, nella 4a stagione della serie TV Beverly Hills 90210 (1990-2000). imago images/Everett Collection

L’attore si è spento per cause al momento ignote all’età di 58 anni.

Addio David Gail: l’attore di «Beverly Hills 90210» è morto all’età di 58 anni.

Ad annunciare la triste notizia è stato Peter Ferriero, che ha presentato un podcast sull’amata serie tv, cult degli anni ’90.

«Mi è appena stato detto dai suoi amici che il nostro David Gail se n’è andato», ha scritto su Instagram Story. «Sono così addolorato da questa notizia. Sono grato per avere avuto l’opportunità di chiacchierare con lui».

David ha vestito i panni del Dr. Joe Scanlon in «Port Charles», spinoff di «General Hospital». Ha interpretato Stuart Carson, il fidanzato di Brenda (Shannen Doherty) in «Beverly Hills 90210», oltre ad aver preso parte a show come «Robin’s Hoods», «Savannah», «The Round Table», «Matlock» e «JAG».

La sorella Katie Colmenares ha confermato la notizia sui social, allegando una serie di foto accanto a David.

«Non c'è stato neppure un giorno nella mia vita in cui non sia stato al mio fianco. Eri il mio migliore amico, sempre pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque. Niente sarà più lo stesso, ma ti terrò stretto ogni giorno nel mio cuore. Eri un essere umano splendido, amorevole e incredibile: mi manchi ogni secondo di ogni giorno».

Ancora ignote le cause del decesso.

Covermedia