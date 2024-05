Il sogno di vincere l'ESC si è quasi infranto prima ancora di cominciare? Un giornale norvegese riporta che Nemo ha minacciato un boicottaggio poco prima della sua esibizione. La SRF nega la notizia.

Nemo ha potuto esultare: la Svizzera ha vinto per la prima volta dal 1988. Jens Büttner/dpa

phi/bb Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il quotidiano norvegese « VG » scrive che la Grecia, la Norvegia, la Gran Bretagna, il Portogallo, l'Irlanda e la Svizzera hanno minacciato di non partecipare all'evento fino a poco prima della finale dell'ESC.

Il motivo era l'esibizione di Israele, che ha politicizzato l'Eurovision Song Contest.

Nemo era assente alle prove della sfilata delle bandiere a causa di una riunione di crisi.

«La delegazione svizzera non ha mai voluto ritirarsi dall'ESC», spiega ora la SRF a blue News. Mostra di più

Perché Nemo era assente alle prove della sfilata della bandiera prima della finale dell'ESC?

Il 14 maggio, la televisione svizzera SRF ha annunciato che «la pressione era enorme in quel momento e Nemo non si sentiva emotivamente in grado di partecipare».

Tuttavia, secondo il canale televisivo, Nemo non era esplicitamente assente a causa di una riunione di crisi.

Diversi Paesi avrebbero minacciato un boicottaggio

Tuttavia, il quotidiano "VG" presenta ora un quadro diverso: un musicista dei Gåte, partecipanti all'ESC norvegese, rivela che i musicisti e le band di Grecia, Gran Bretagna, Portogallo, Irlanda, Norvegia e anche Svizzera hanno lottato fino a poco prima della finale per decidere se esibirsi o meno.

Hanno poi perso le prove per la sfilata delle bandiere a causa di una riunione di crisi.

«Abbiamo valutato fino all'ultimo secondo se ritirarci o meno. Molti di noi hanno reagito al fatto che a Israele venisse data l'opportunità di usare l'ESC come strumento politico», ha dichiarato il chitarrista dei Gåte Magnus Børmark al quotidiano «VG».

La SRF smentisce la notizia del boicottaggio

A marzo Nemo e altri artisti hanno chiesto un cessate il fuoco in Medio Oriente.

Nella sua ultima intervista allo "Spiegel ", tuttavia, Nemo mantiene un basso profilo sull'argomento: «Al momento non voglio dire nulla al riguardo, non credo che sarebbe utile adesso».

Nemo ammette solo che ci sono stati «vari incidenti nel backstage». Tuttavia, la 24enne popstar di Bienne afferma anche a "Der Spiegel" che gareggerebbe di nuovo all'ESC sapendo ciò che sa oggi.

Secondo «VG», alcuni artisti presenti all'ESC si sarebbero lamentati di essere stati filmati nel backstage dalla delegazione israeliana.

Secondo «VG», tra questi ci sarebbe anche Nemo. Ma, la SRF ha negato a blue News la notizia proveniente dalla Norvegia. «La delegazione svizzera non ha mai voluto ritirarsi dall'ESC», ha dichiarato Yves Schifferle.

Tuttavia, il capo della delegazione dell'ESC lascia intendere che ci sia stata una riunione di crisi a causa degli israeliani: «Alcuni artisti hanno cercato un dialogo con l'UER in merito a certe regole di etichetta nel backstage».