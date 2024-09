Lady Gaga

Le compagne di classe della star avevano creato una pagina Facebook in cui si prendevano gioco di lei.

Alcune ex compagne di scuola di Lady Gaga avevano creato una pagina Facebook chiamata «Stefani Germanotta, non diventerai mai famosa».

Degli screenshot di questa pagina (ora cancellata) sono emersi di recente su TikTok.

L'attrice e cantante ha commentato: «Questo è il motivo per cui non bisogna mai arrendersi».

Il 4 ottobre Lady Gaga tornerà nelle sale con l'attesissimo «Joker: Folie à Deux». Mostra di più

Lady Gaga si è presa un'enorme rivincita nei confronti delle ex compagne.

Alcune ex allieve del college avevano creato una pagina Facebook, oggi rimossa, intitolata «Stefani Germanotta, non diventerai mai famosa», riferendosi alla superstar del pop.

Recentemente sono emersi su TikTok alcuni screenshot della pagina, affiancati dalla lista dei premi conquistati da Gaga, tra cui un Oscar, 13 Grammy Awards e due Golden Globes.

L'attrice e cantante 38enne ha commentato il video via social: «Alcune persone con cui sono andata al college hanno creato questo gruppo molto tempo fa. Questo è il motivo per cui non puoi arrenderti quando le persone dubitano di te o ti sminuiscono, devi continuare ad andare avanti».

Un successo ormai pluridecennale

Prima di sfondare nel mondo della musica, Gaga ha frequentato la Tisch School of the Arts alla New York University.

Ha lasciato gli studi nel 2005 per dedicarsi alla musica, iniziando a esibirsi in alcuni locali di New York.

Nel 2008 è arrivato il grande successo con l'uscita del suo primo album «The Fame», contenente hit come «Poker Face», «Paparazzi» e «Just Dance».

Dopo il rilascio di altri cinque album, la star si è dedicata al cinema, recitando in «A Star Is Born» del 2018 con Bradley Cooper e «House of Gucci» di Ridley Scott del 2021.

Il 4 ottobre tornerà nelle sale con l'attesissimo «Joker: Folie à Deux», accanto a Joaquin Phoenix.

