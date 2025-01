Pamela Anderson

La sexy attrice rivela un'esperienza traumatica: confusa per una Dixie Chick, rischiò di essere aggredita da un passeggero su un aereo.

Covermedia Covermedia

Pamela Anderson ha raccontato un episodio inquietante accadutole durante un volo, quando un uomo, credendola una delle componenti delle The Chicks, tentò di aggredirla.

Durante un'intervista al podcast «Happy Sad Confused», il conduttore Josh Horowitz le ha chiesto se le fosse mai capitato di essere scambiata per un'altra celebrità. La risposta di Pamela ha lasciato tutti senza parole.

«Una volta, su un aereo, un uomo si avvicinò furioso e mi disse: «Sai cosa ha fatto questo Paese per te?». Io pensavo: «Oh mio Dio, cosa ho fatto?». Era fuori di sé. Alla fine, la hostess dovette ammanettarlo al sedile perché cercava di attaccarmi. Era convinto che fossi una Dixie Chick. Ti ricordi tutta quella storia delle Dixie Chicks?».

«Ho rischiato di essere uccisa su quell'aereo»

L'attrice canadese, oggi 57enne, ha confessato che l'episodio l'ha segnata profondamente. «Ho rischiato di essere uccisa su quell'aereo. Dopo quell'episodio, ho avuto paura di volare per un po'».

Pamela non ha specificato quando e dove sia avvenuto il fatto, ma è probabile che l'incidente risalga al 2003, periodo in cui il gruppo musicale – allora noto come The Dixie Chicks – fu travolto dalle polemiche.

La controversia scoppiò quando Natalie Maines, cantante della band, dichiarò pubblicamente di vergognarsi che il presidente George W. Bush fosse texano, in vista dell'imminente invasione dell'Iraq. Le sue parole scatenarono un'ondata di critiche e portarono al boicottaggio delle loro canzoni da parte di migliaia di stazioni radio.

Negli anni successivi, il gruppo ha tentato di lasciarsi alle spalle il passato, cambiando il nome in The Chicks nel 2020 per evitare riferimenti controversi.

Nel frattempo, Pamela Anderson è impegnata nella promozione del suo ultimo progetto cinematografico, il dramma indipendente «The Last Showgirl».