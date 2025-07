Elodie criticata da Patty Pravo. Keystone

Patty Pravo, icona della musica italiana, continua a lasciare il segno a 77 anni. Recentemente ha espresso la sua opinione su Elodie, sottolineando l'importanza della personalità nel mondo dello spettacolo.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Patty Pravo, a 77 anni, rimane un'icona della musica italiana e ha recentemente lanciato il singolo «Ratatan», continuando a influenzare la scena musicale.

Durante un'intervista, l'artista ha criticato Elodie, sottolineando la mancanza di personalità e indipendenza nella sua immagine pubblica, sebbene abbia elogiato il suo talento.

Le critiche nei confronti di Elodie si sono amplificate con i commenti di Paola Ferrari, che ha messo in discussione l'uso della libertà di espressione come giustificazione per certi look pubblicitari. Mostra di più

A 77 anni, Patty Pravo rimane una figura influente nella musica italiana. Il 6 giugno ha lanciato il suo nuovo singolo «Ratatan», esibendosi al Tim Summer Hits accanto a giovani artisti, dimostrando di essere ancora una «regina» della scena musicale.

In una recente intervista rilasciata al «Corriere della Sera» ha discusso delle sue possibili eredi, esprimendo una critica nei confronti di Elodie.

Patty Pravo ha criticato la giovane collega Elodie. Keystone

La nativa di Venezia ha elogiato Giorgia, scherzando sul suo vizio di fumare Marlboro rosse, e ha parlato anche della collega più giovane.

Pur riconoscendo il talento di Elodie, ha affermato: «È molto brava, ma alla sua età non ero così. Si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo. Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità».

Questa osservazione non sembra aver colpito la cantante, che spesso è stata oggetto di critiche da parte di artisti veterani.

Le critiche di Paola Ferrari

Anche Paola Ferrari, durante un'apparizione a «La volta buona» nel maggio 2024, ha commentato il look di Elodie: «È brava ed è bellissima, ma tu non puoi pubblicizzare il tuo disco mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera. Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti. Che tu sia bella, che tu sia meno bella».

Anche la conduttrice televisiva Paola Ferrari ha mosso delle critiche alla giovane artista. IMAGO/ZUMA Press

«Però usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere. Perché noi donne la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell'arma», ha concluso la presentatrice.

Nonostante le critiche ricevute da alcuni artisti e giornalisti, Elodie continua a imporsi come una delle figure più rappresentative della musica italiana contemporanea.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.