Molestie, si dimette il numero uno della Cbs

Il divo della musica mondiale si è esibito alla stazione Grand Central Terminal al cospetto di pochi intimi.

Grande sorpresa per i fan newyorkesi di Paul McCartney.

Nel weekend, l’ex baronetto si è esibito alla stazione Grand Central Terminal, nella Grande Mela, per un concerto decisamente intimo e last minute.

La leggenda della musica mondiale aveva lasciato intendere che avrebbe cantato nella location «segreta» giovedì, durante un’intervista concessa al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

I fan hanno immediatamente colto il suggerimento di Paul, e in poche ore si sono radunati in massa nei pressi della stazione.

Soltanto a 300 fortunati però è stato dato il biglietto omaggio per assistere allo show, organizzato dall’ex Beatles per promuovere il suo nuovo album Egypt Station.

Molti altri sono riusciti ugualmente ad ascoltare Paul, grazie alla buona acustica che caratterizza la stazione.

«Volevo una stazione per il lancio dell'album. Mi sono chiesto quale fosse la stazione più cool del mondo», ha spiegato Paul.

Il 76enne si è esibito nei nuovi brani, ma anche in un medley di successi del passato, come Let it be, Can't buy me love, A hard day's night e Lady Madonna.

Il concerto è stato trasmesso on-line e proiettato su dei maxi-schermi per chi non è riuscito a essere presente.

Tra i pochi intimi erano presenti anche alcune star amiche di Paul, come Jon Bon Jovi, Meryl Streep, Amy Schumer, Kate Moss, Chis Rock e Steve Buscemi.

