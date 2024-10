Britney Spears

Il fidanzato di Britney Spears, Paul Soliz, porta tre dei suoi nove figli nella casa della pop star, causando tensioni familiari.

Paul Soliz, attuale compagno di Britney Spears, ha portato tre dei suoi figli a vivere con loro nella casa della cantante.

A riferire i fatti è stata Sandra Smith, suocera di Soliz, che ai microfoni di Drew Lane Show ha dichiarato: «Ha portato via tre dei bambini. Stiamo cercando di riaverli indietro».

Soliz è attualmente sposato con Nicole Mancilla, che ha chiesto il divorzio dopo otto anni di matrimonio.

La Smith ha inoltre affermato che Soliz non paga il mantenimento per i suoi figli, e nonostante questo, sta cercando di farli vivere tutti con la cantante. Documenti legali presentati dai servizi sociali della contea di Los Angeles mostrano che Soliz, padre di cinque figli con Mancilla, è tenuto a versare 1'100 dollari al mese di mantenimento per i figli.

«È un fallito»

«È un fallito», ha detto la Smith. «Dice che l'ho stressato chiamandolo un padre assente». La donna ha anche ammesso di non capire cosa Britney trovi in Soliz, che inizialmente era stato assunto come domestico dalla pop star nel 2022.

A maggio, Mancilla aveva duramente criticato il marito per aver abbandonato la famiglia: «Mio marito si è perso tra le lenzuola di Britney Spears – ha dichiarato al Daily Mail –. Era sposato e ora nega di essere il padre dei suoi figli. Li trascura per stare con lei».

La relazione tra Spears e Soliz, che ha un passato criminale, è iniziata a settembre 2023, poche settimane dopo la richiesta di divorzio dell'ex marito di Spears, Sam Asghari.

