Il presentatore britannico Piers Morgan lancia la bomba sui presunti reali razzisti. imago images/Parsons Media

I due membri della famiglia reale che avrebbero fatto commenti razzisti ad Archie sono stati identificati dal presentatore Piers Morgan. Tuttavia, molti media britannici non vogliono pubblicare i loro nomi.

Hai fretta? blue News riassume per te L'autore Omid Scobie avrebbe fatto i nomi dei reali presunti razzisti nella versione olandese del suo libro «Endgame».

Il presentatore Piers Morgan li rivela nel suo programma «TalkTV»..

Tuttavia, diversi media britannici si rifiutano di citare i nomi. Mostra di più

È una tempesta di razzismo quella che la famiglia reale britannica si trova a dover combattere. L'autore Omid Scobie ha affermato nel suo nuovo libro «Endgame» che Meghan ha fatto i nomi dei due membri della famiglia che avrebbero fatto commenti dispregiativi su Archie nelle lettere a Carlo.

Tuttavia, lo stesso esperto reale non li ha menzionati per nome in nessuna bozza del libro, per paura di conseguenze legali. Ma Piers Morgan è ora riuscito a identificare gli accusati.

Sarebbero stati stampati per errore nella versione olandese del libro. Una seconda persona della famiglia viene menzionata nelle pagine del documento.

I britannici hanno il diritto di sapere

Morgan dice più volte durante il suo monologo: «Se la gente in Olanda può comprare il libro e scoprire i nomi, allora anche la gente qui ne ha diritto. Dopo tutto, pagano le tasse per la famiglia reale».

Lo stesso Scobie nega ogni responsabilità, affermando che la traduzione olandese ha citato i nomi «per errore». Morgan sostiene che lui stesso ha già pubblicato dieci libri, ma che non gli era mai capitata una cosa del genere.

Quindi, dopo una lunga suspense, il presentatore pronuncia i due nomi: re Carlo III e la principessa Catherine del Galles.

È interessante notare che, sebbene diverse piattaforme online britanniche riferiscano che Morgan ha lanciato la notizia bomba, nei loro articoli non menzionano i nomi. Scrivono solo che hanno deciso di non utilizzarlo come mezzo di comunicazione.

Morgan vuole prove concrete

Nel video di YouTube del suo programma è però possibile trovare la parte in cui il presentatore menziona i nomi - a circa otto minuti e trenta secondi.

Il 58enne britannico ribadisce di non credere al razzismo nella famiglia reale e vuole che Harry e Meghan forniscano prove concrete prima di cambiare idea.

Dopo l'intervista con Oprah, i membri della famiglia reale britannica sono stati tacciati di razzismo. Questo deve finire subito, ha detto Morgan. I duchi di Sussex hanno rivelato per la prima volta all'intrattenitrice statunitense nel marzo 2021 che il loro figlio Archie era stato oggetto di discorsi razzisti.

Prima della nascita, i membri della famiglia reale avrebbero discusso sul colore della pelle di Archie.